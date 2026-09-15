Fracaso en las negociaciones entre Vaersa y el personal de prevención de incendios

La mesa de negociación entre el personal de prevención de incendios y Vaersa no ha llegado a buen puerto. Pese a la "buena intención por colaborar" que han manifestado la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti, el director general de Prevención de Incendios Forestales, Jose Antonio Rueda, y los altos cargos de la empresa pública, la negociación no ha terminado con los resultados esperados por los trabajadores después de que asegurasen que la petición realizada "es muy difícil" de llevar a cabo.

Según ha informado Antonio Bernat, portavoz del 'Sindicat de treballadors i treballadores de les Administracions Públiques i els serveis del País Valencià - Intersindical (STAS - Intersindical)', la solicitud realizada por parte del personal de prevención se basaba en un anuncio político en el que se informase de la ampliación del periodo de trabajo a todo el año, se eliminara la jornada partida en favor de la jornada continua y que el dinero descontado a los trabajadores que se acogieron a la huelga de finales de agosto no fuese restado debido a que el personal "tenía razón a la hora de convocar la huelga".

Primera jornada de protesta del personal de prevención de incendios frente a la Generalitat / Fernando Bustamante

Debido al mal desenlace de la discusión, ya que los dirigentes políticos no han aceptado realizar un comunicado en el que se acordase todo lo anterior, la mesa sectorial se retomará el próximo día 30 con la finalidad de alcanzar un acuerdo entre las dos partes. Mientras tanto, según ha afirmado el portavoz, las protestas continuarán hasta que las palabras de la Generalitat se transformen en acciones concretas. "La buena voluntad no nos sirve de nada, de eso no se come. Queremos hechos", ha resaltado Bernat.

Continúan las protestas del personal de prevención

La falta de pacto entre ambas partes ha generado que las protestas programadas para el próximo viernes 18 se mantengan. De la misma forma que la semana anterior el personal de prevención de incendios solicitó limosna a los diputados valencianos, los miembros protestantes volverán a presentarse frente a Les Corts Valencianes, esta vez disfrazados de cabras para subir una escalera en representación de la precariedad laboral que atraviesan.

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STAS - Intersindical ha informado que esta movilización se cancelará en el momento en el la Generalitat tome "decisiones concretas, verificables y con un plazo de cumplimiento". La organización sindical considera que su posición continúa siendo lógica y comparable a la situación en la que se encuentran y que conforme "la Administración y la empresa adopten compromisos concretos, la parte sindical responderá reduciendo progresivamente las movilizaciones".