Génova pidió un dosier del entorno de Llorca ante los rumores internos sobre irregularidades en el Consell

La indefinición de la dirección nacional del PP sobre el liderazgo de la formación en la Comunitat Valenciana, que sigue sin candidato confirmado de cara a las elecciones autonómicas de 2027, lleva meses agitando el partido y enrareciendo el ambiente interno. Génova ha enterrado el congreso regional pendiente al menos hasta después de las urnas y sigue sin proclamar al actual jefe de filas (y president de la Generalitat), Juanfran Pérez Llorca, la opción más lógica pero que continúa aguardando alguna señal de Madrid que le permita afrontar este inicio de curso sin la etiqueta de interino que arrastra desde el pasado noviembre, cuando sucedió al dimitido Carlos Mazón.

El reiterado silencio de Alberto Núñez Feijóo sobre el jefe del Consell y el futuro del PPCV, que primero se justificó por el ciclo electoral autonómico y ahora para "no desviar el foco" de la crisis de Ceuta y el desgaste que está suponiendo para el Gobierno de Pedro Sánchez, ha abonado el terreno a las especulaciones, ha abierto la puerta a quinielas alternativas e incluso está destapando una guerra subterránea en el PPCV que ha obligado a la dirección nacional a tomar cartas en el asunto.

Según ha podido saber Levante-EMV, desde algunos sectores del partido valenciano se han trasladado a las más altas esferas de la dirección nacional rumores sobre presuntas conductas irregulares del entorno de Pérez Llorca, tanto de su círculo de confianza como de algunos altos cargos de su Consell. Ante la insistencia de estas dudas espoleadas desde el seno del PPCV con intención de debilitar las opciones del president para ser nombrado candidato y que confirman fuentes de Génova, la cúpula de Feijóo ha terminado por exigir pruebas a esos denunciantes.

Ese documento, como ha contado este diario, habría llegado ya a Feijóo desde el PP de Valencia, que lo habría descartado. La gran pregunta es quién está sembrando dudas sobre el núcleo duro de Pérez Llorca. Desde el equipo de Vicent Mompó, barón provincial y cuyas relaciones con el president son tensas desde que llegó al Palau, niegan estar detrás de esos rumores y de la posterior elaboración del dosier reclamado por Génova para resolver el asunto.

En cualquier caso, estos movimientos han elevado la tensión entre las diferentes familias del PPCV. Fuentes del partido admiten que esas tiranteces quedaron patentes en la reciente cena de inicio de curso que los populares celebraron este viernes en El Puig y que fueron especilamente visibles entre Pérez Llorca y Mompó. Algunas voces alertan, en ese sentido, de que lo que empezó como una situación de incertidumbre por esa interinidad se ha convertido ya en inestabilidad orgánica, por lo que se muestran partidarios de que la dirección nacional zanje cuanto antes el debate con la proclamación de un candidato oficial.

Pero Génova, que entiende que el asunto no genera desgaste a la marca, no tiene prisa. De momento ha cancelado el acto previsto para oficializar los aspirantes a las elecciones autonómicas que en un principio planteó para este próximo fin de semana, pero que ha caído de nuevo para no mover el foco de Ceuta. La Junta Directiva Nacional que se convocará para el 28 de septiembre emerge como la siguiente ventana en la que podrían llegar los señalamientos. Por ahora no hay orden del día y nadie se atreve a hacer previsiones.

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Sea como sea, a Pérez Llorca se le estrecha el calendario para poder afrontar como candidato ya ratificado dos fechas clave de este arranque del último curso de la legislatura como el Debate de Política General y el 9 d'Octubre, lo que daría munición a una oposición que lleva ya semanas atacando por ese flanco. En ese sentido, el síndic del PPCV en las Corts, Nando Pastor, salió este lunes en defensa del president y aseguró que "no le hace falta ninguna chapita de candidato en la solapa" para defender su gestión al frente del Consell durante estos meses.