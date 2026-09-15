Génova vuelve a hacer esperar al candidato del PPCV: El precedente de Fabra

La dirección nacional del PP vuelve a hacer esperar al PPCV y no tiene prisa por designar al próximo candidato a la Generalitat, para desesperación de los populares valencianos. Una incertidumbre que alimenta las tensiones y las intrigas internas. Aunque todo apunta a que será Juanfran Pérez Llorca el elegido, lo cierto es que el día de la designación no llega. Con el PP nacional centrado en Ceuta dentro de su estrategia de desgaste al Gobierno de Pedro Sánchez, las fechas barajadas se caen una tras otra del calendario. El 19 de septiembre se da ya por descartado y tampoco está claro que la proclamación vaya a producirse el 28 de septiembre, cuando está convocada la Junta Directiva Nacional del PP, la primera tras el verano.

El próximo 27 de noviembre se cumplirá un año de la elección de Pérez Llorca como president de la Generalitat, tras la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 y, a ocho meses de las elecciones autonómicas previstas para el 23 de mayo de 2027, sigue sin despejarse quién será el próximo candidato del PP a la Generalitat. Mientras otros partidos están ya inmersos en la precampaña, el PPCV continúa pendiente de los tiempos de Génova.

El caso de Llorca no es, sin embargo, el primero en el que la dirección nacional del PP hace esperar al partido valenciano para confirmar una candidatura. Hay un precedente al menos igual de llamativo: Alberto Fabra. Tras la dimisión de Francisco Camps el 20 de julio de 2011, apenas un mes después de haber tomado posesión como president y después de conocerse que tendría que sentarse en el banquillo por el conocido como caso de los trajes, una pieza derivada de la trama Gürtel, Alberto Fabra, entonces alcalde de Castellón y diputado autonómico, fue el elegido para tomar el relevo al frente de la Generalitat.

Fabra gobernó sin pasar por las urnas casi cuatro años, pero su confirmación como candidato a las elecciones de 2015 se hizo esperar. Fabra no fue confirmado como candidato a las elecciones autonómicas hasta marzo de 2015, a menos de tres meses de los comicios del 24 de mayo. El contexto político era entonces muy distinto. Mariano Rajoy gobernaba España y el PP estaba cercado por distintos escándalos de corrupción y financiación del partido, entre ellos, el caso Bárcenas y la trama Gürtel. Prácticamente a las puertas de la campaña, Mariano Rajoy dio luz verde a las candidaturas de Alberto Fabra a la Generalitat y de Rita Barberá al Ayuntamiento de València.

Fue María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, quien comunicó a Fabra que la dirección nacional aprobaría su candidatura. Formalmente, el Comité Electoral Regional del PPCV acordó el 5 de marzo de 2015, por unanimidad, proponerlo como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

El PP perdió ese año la Generalitat poniendo fin a dos décadas de gobiernos populares y dando paso a los dos ejecutivos del Botànic.

Un escenario con similitudes con el actual

El mismo runrún que acompaña ahora a la indefinición de Génova sobre la candidatura de Pérez Llorca ya se produjo entonces con Alberto Fabra. Durante meses se produjeron visitas y actos de Mariano Rajoy en la Comunitat Valenciana sin que el entonces presidente nacional del PP terminara de respaldar públicamente a Fabra como candidato.

En sus últimas visitas a tierras valencianas, tanto el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la dirección nacional del partido han evitado convertir sus actos junto a Llorca en una proclamación explícita de su candidatura. El propio president, sin embargo, insiste en que se siente respaldado y recuerda que fue Feijóo quien le pidió que asumiera la Presidencia de la Generalitat.

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A Pérez Llorca no solo le acompaña la sombra política de Carlos Mazón. También sigue presente la de Francisco Camps, que tras salir absuelto de las causas judiciales en las que se vio implicado, ha vuelto a reclamar la celebración de un congreso del PPCV, del que en la dirección nacional no quieren oir hablar. Génova mantiene asi los tiempos bajo su control y Llorca espera una confirmación que, pese a darse prácticamente por descontada dentro del PPCV, sigue sin llegar.