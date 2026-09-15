El Gobierno incluye cuatro incendios de la Comunitat Valenciana entre las zonas afectadas por emergencias de protección civil

Para la Comunitat Valenciana no ha sido un bue verano en lo que a incendios forestales se refiere. El Ministerio del Interior ha informado que cuatro municipios han sufrido las consecuencias de las llamas dentro de la autonomía valenciana, tres en Castellón: Tírig, Segorbe y Serra Engarceran, y uno en Valencia: El Saler. El listado, tan solo incluye las causas de emergencias que se han producido entre el 27 de julio y el 31 de agosto. Entre ellos no se encuentra el incendio de la Serra d'Espadá, que comenzó el 25 de julio.

Los cuatro territorios podrán acogerse a las ayudas estatales que se emitirán con la intención de compensar los daños ocasionados en las distintas zonas forestales. La declaración abre la puerta a distintas medidas para particulares, empresas y administraciones que hayan sufrido perjuicios. Las personas o entidades que puedan acreditar daños podrán solicitar ayudas por daños personales, desperfectos en viviendas y enseres, gastos asumidos por las corporaciones locales o pérdidas en establecimientos industriales, comerciales y de servicios.

También podrán beneficiarse quienes hayan aportado medios personales o materiales durante la respuesta a la emergencia. La concesión no será inmediata, sino que los afectados tendrán que acreditar los daños sufridos y cumplir los requisitos establecidos en cad auna de las líneas. Además, el Gobierno deja abierta la posibilidad de aprobar nuevas medidas una vez se disponga de una evaluación completa.

112 emergencias en 14 comunidades

El Consejo de Ministros ha declarado como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil los territorios perjudicados por un total de 112 episodios adversos ocurridos en catorce comunidades autónomas entre finales de julio y agosto. Además de los incendios forestales, incluye episodios de altas temperaturas, fuertes lluvias, inundaciones, accidentes con sustancias peligrosas y la serie sísmica registrada en Granada durante agosto.

Valencia.Segundo día Incendio forestal en La Dehesa de El Saler Desalojados del pueblo, hostelería y playas Parque natural de la Albufera VLC / JM LOPEZ / LEV

Dentro de las actuaciones previstas para colaborar con los afectados, destaca la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y una considerable reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para los casos que cumplan las condiciones impuestas por Hacienda. Por su parte, las ayudas por daños personales quedarán exentas del IRPF, mientras que Trabajo y Seguridad Social podrán desarrollar bonificaciones y exenciones en las cotizaciones. Interior estudiará además eliminar determinadas tasas para duplicados de permisos de circulación o conducción, bajas de vehículos siniestrados y expedición del DNI cuando se haya perdido o destruido como consecuencia de la emergencia.

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Las entidades locales también podrán recibir financiación estatal de hasta el 50 % para proyectos destinados a reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales dañados, lo que aliviará la presión económica sobre las autonomías que reciban las ayudas para restaurar las zonas que han sufrido las consecuencias de las llamas.