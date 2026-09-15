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El incendio forestal de Tuéjar arrasa 690 hectáreas, deja dos bomberos heridos leves y moviliza a 200 efectivos

El fuego alcanza un perímetro de 17 kilómetros, obliga a desalojar unas 25 personas de una aldea y un camping y será investigado desde este miércoles por el Seprona y la Generalitat para determinar su origen

Jorge Gil, inspector jefe de bomberos, analiza el incendio forestal de Tuéjar

Jorge Gil, inspector jefe de bomberos, analiza el incendio forestal de Tuéjar

Fernando Bustamante

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Kevin Contreras

Kevin Contreras

València

El incendio forestal declarado este martes en Tuéjar ha quemado ya alrededor de 690 hectáreas y alcanza un perímetro próximo a los 17 kilómetros, mientras cerca de 200 efectivos continúan trabajando en las labores de extinción. El fuego seguirá este miércoles, 16 de septiembre, bajo vigilancia y con un refuerzo del dispositivo, al tiempo que comenzará la investigación para determinar sus causas.

Según ha informado el Cecopi, a primera hora está prevista la incorporación de un helicóptero y nuevos medios del Gobierno para reforzar las tareas de extinción y vigilancia.

De forma paralela, efectivos del Seprona y de la unidad especializada de la Generalitat comenzarán las pesquisas para tratar de esclarecer el origen del incendio.

El incendio forestal de Tuéjar, en imágenes

El incendio forestal de Tuéjar, en imágenes

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El incendio forestal de Tuéjar, en imágenes /

El origen, en un barranco

Las primeras observaciones sitúan el inicio del fuego en un barranco, desde donde las llamas ganaron rápidamente intensidad al alcanzar una zona próxima a terrenos de cultivo y, posteriormente, una masa forestal. Es esta última superficie la que concentra la mayor parte del terreno afectado.

En el operativo trabajan alrededor de 200 efectivos, entre ellos miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El de Tuéjar es el séptimo incendio forestal en el que interviene la UME este verano en la Comunitat Valenciana, en una campaña especialmente complicada para los servicios de prevención y extinción.

Dos bomberos heridos

Las labores de extinción han dejado además dos bomberos forestales heridos leves en sendos accidentes. Uno de ellos ha sufrido quemaduras, mientras que otro se ha visto implicado en el vuelco de una autobomba.

La evolución del incendio ha obligado también a desalojar preventivamente unas 25 personas de una aldea y un camping situados en las proximidades de la zona afectada por las llamas.

La medida se adoptó después de que el Centre de Coordinació d'Emergències elevara a situación 2 el Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales y solicitara la intervención de la UME.

Declaran la situación 2 por el incendio forestal de Tuéjar, que moviliza ya 14 medios aéreos

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Redacción Levante-EMV

Durante la noche, los equipos de extinción del Consorcio Provincial de Bomberos de València mantienen sus esfuerzos en contener el avance del fuego y consolidar las zonas ya trabajadas antes de que durante la mañana del miércoles se incorporen nuevos recursos.

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La investigación del Seprona y de los especialistas de la Generalitat deberá determinar ahora el punto exacto en el que comenzó el incendio y las causas que pudieron provocarlo, mientras el dispositivo continúa centrado en evitar nuevos avances sobre la superficie forestal.

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