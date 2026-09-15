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Levante-EMV aplaza su Encuentro de la Información Comarcal debido a la alerta naranja

La jornada se celebrará finalmente el próximo miércoles, 30 de septiembre, en las instalaciones de la cabecera

Asistentes al Encuentro de Información Comarcal en 2025.

Asistentes al Encuentro de Información Comarcal en 2025. / ED

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Jaume Vidagañ

Jaume Vidagañ

València

El Encuentro de la Información Comarcal de Levante-EMV, previsto para este miércoles, 16 de septiembre, queda aplazado ante la alerta naranja por lluvias y tormentas activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en toda la provincia de Valencia.

Las condiciones meteorológicas adversas previstas han obligado a posponer esta cita, que reúne cada año a alcaldes, alcaldesas y concejales de los ayuntamientos de toda la provincia para dar la bienvenida al nuevo curso político.

El encuentro, organizado por Levante-EMV con el impulso de Simetría, Global Omnium y Ocide, se celebrará finalmente el próximo miércoles, 30 de septiembre, a las 18: en las instalaciones de Levante-EMV.

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Está previsto que la jornada vuelva a reunir a una amplia representación del municipalismo valenciano y permita compartir impresiones sobre el nuevo curso político, marcado especialmente por la proximidad de las elecciones municipales de mayo de 2027.

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