Levante-EMV aplaza su Encuentro de la Información Comarcal debido a la alerta naranja

El Encuentro de la Información Comarcal de Levante-EMV, previsto para este miércoles, 16 de septiembre, queda aplazado ante la alerta naranja por lluvias y tormentas activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en toda la provincia de Valencia.

Las condiciones meteorológicas adversas previstas han obligado a posponer esta cita, que reúne cada año a alcaldes, alcaldesas y concejales de los ayuntamientos de toda la provincia para dar la bienvenida al nuevo curso político.

El encuentro, organizado por Levante-EMV con el impulso de Simetría, Global Omnium y Ocide, se celebrará finalmente el próximo miércoles, 30 de septiembre, a las 18: en las instalaciones de Levante-EMV.

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Está previsto que la jornada vuelva a reunir a una amplia representación del municipalismo valenciano y permita compartir impresiones sobre el nuevo curso político, marcado especialmente por la proximidad de las elecciones municipales de mayo de 2027.