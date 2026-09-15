Tráfico Valencia hoy
Martes de atascos en Valencia: las retenciones superan los 30 kilómetros en los principales accesos
La V-31, la A-7 y la V-30 concentran las principales complicaciones de tráfico durante la hora punta de la mañana en el área metropolitana
El tráfico vuelve a complicarse este martes 15 de septiembre en las principales carreteras del área metropolitana de València. Según el mapa de la Dirección General de Tráfico (DGT), a primera hora se acumulan más de 30 kilómetros de retenciones en distintos accesos y salidas de la ciudad.
Uno de los puntos más conflictivos se encuentra en la V-31, donde se registran alrededor de cuatro kilómetros de tráfico lento. La vía presenta dificultades especialmente en los desplazamientos hacia València durante las primeras horas de la mañana como consecuencia del tráfico de primera hora.
La situación también es complicada en la A-7, en el tramo del bypass en sentido Castellón. En este punto se acumulan más de seis kilómetros de retenciones, lo que está ralentizando de forma considerable la circulación.
La V-30 tampoco se libra de las complicaciones. La carretera presenta retenciones desde Paiporta hasta Quart de Poblet, con tráfico lento en ambos sentidos.
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