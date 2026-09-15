Nueva jornada de caos en Cercanías de Valencia: "Hemos tenido que meternos los pasajeros de dos trenes en uno solo”
Una avería registrada en València Nord a las 14.30 horas del lunes ha dejado importantes retrasos a primera hora de la mañana de este martes
Adif confirma que el problema se ha solventado y los trenes han recuperado paulatinamente su frecuencia habitual
Martes complicado en el transporte metropolitano de Valencia. Una avería en la estación de València Nord ha causado retrasos de hasta 50 minutos en los Cercanías a primera hora de la mañana. Un martes 15 de septiembre en plena hora punta, con la ciudad en movimiento. Miles de personas utilizan cada día el tren para desplazarse a sus puestos de trabajo, a la universidad o para realizar gestiones. Estas personas hoy han comenzado el día mirando el reloj, escribiendo mensajes de disculpa y avisando de que llegarían tarde, de nuevo, por culpa del tren.
Una de las usuarias de Renfe en esta jornada, María S., relata que esta mañana el tren ha llegado a las 7.05 a la estación de Alfafar-Benetússer, que es la hora a la que tendría que salir, por la vía 3, que es una vía casi inutilizable en la localidad, y una vez subidos con los vagones completamente llenos, han anunciado por megafonía que se tenían que bajar y cambiar a la vía 2: “nos hemos tenido que meter como hemos podido en el otro tren, que ya venía con gente, es decir, la capacidad de dos trenes en uno solo”, explica. “Esta incidencia ha provocado que llegue tarde a la estación del Norte, lo que me ha hecho perder el metro y llegar tarde al trabajo”, lamenta.
Otra de las personas afectadas de esta misma estación, Anabel R., relata que "entre las 8.00 horas y las 8.20 han pasado dos trenes dirección Valencia Nord, en los que no se podía subir por la cantidad de gente que ya había dentro", tras perder estos dos trenes, la app de Cercanías indicaba que hasta las 9.15 horas no pasaba otro tren.
Pérdida de tensión por una enganchón
Fue el lunes a las 14.30 horas cuando se registró una caída de tensión en la catenaria de una de las vías que une la estación del Norte con la de Fuente de San Luis, según explicó Adif. En concreto, la causa fue un enganchón entre el pantógrafo (mecanismo que transmite corriente eléctrica) y la catenaria a la salida de València Nord la que hizo perder la tensión por una vía entre ambas estaciones.
Los trabajos de reparación se han dado por finalizados pasadas las 7.00 horas de esta mañana, sin embargo los retrasos acumulados han alargado el problema durante al menos una hora. Fuentes de Renfe han informado de que desde el inicio habitual del servicio a las 5:30 horas, y hasta las 8:00 horas, se han producido en las líneas de Cercanías C1, C2, C3 y C6 retrasos medios de treinta minutos y, en algunos trenes, de hasta 50 minutos.
La avería también ha afectado a un convoy de larga distancia. Un Euromed que realiza el trayecto de València a Barcelona con salida prevista a las 6:30 horas ha partido finalmente con una hora de retraso.
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