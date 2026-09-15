El PP estira los plazos para el debate inicial de las Corts a la espera de la candidatura de Llorca

El PP apura las opciones para que Juanfran Pérez Llorca intervenga ante las Corts en el Debate de Política General como candidato confirmado a la Presidencia de la Generalitat. Con eso de que el tiempo es elástico, los 'populares', con el apoyo de sus socios de Vox, han estirado al máximo los plazos parlamentarios para la celebración de la gran cita en la cámara autonómica con la que oficialmente comienza el curso y la han convocado para la última semana de septiembre: 28, 29 y 30 de septiembre.

Así lo ha decidido este martes la junta de síndics donde se ha aprobado el calendario que ha de regir la actividad en el hemiciclo en el próximo periodo de sesiones, que comenzó la semana pasada y que se alargará hasta final de diciembre. En estos próximos tres meses y medio, se prevén seis semanas con pleno, dos al mes que tendría su finalización en la semana del 21 al 23 de diciembre y donde no habría previsión para la tramitación de los presupuestos para 2027, algo ante lo que Vox ha abierto la puerta a modificarlo si el Consell decidiera impulsar unos nuevos.

Eso, si llega, será más adelante. De momento, los primeros pasos del último curso parlamentario de la legislatura comenzarán la semana que viene con una semana dedicada a comisiones parlamentarias donde se prevé la convocatoria de hasta cuatro de ellas. Estas comisiones se adelantarán a la que habitualmente es la primera cita en el hemiciclo: el Debate de Política General, una especie de debate del estado de la Comunitat Valenciana que sirve de pistoletazo de salida a la actividad en la cámara autonómica.

La última opción

Este debate, que en año electoral suele tener tintes de inicio de campaña y promesas a futuro, será la última semana de septiembre, casi al límite de sus plazos habituales. En concreto, PP y Vox han fijado para el lunes 28 de septiembre, a las 12 de la mañana, el inicio de este debate. Será en ese momento cuando Llorca suba a la tribuna a dar su discurso y plantear el horizonte de actuación del Consell para los siguientes meses, algo que con las urnas en el horizonte tiene además sensación de primeras propuestas electorales.

De ahí que no parezca casual que los populares hayan estirado al máximo el plazo en un intento de que Llorca pueda intervenir como candidato ya ungido por Génova. Tras la suspensión del acto que inicialmente estaba previsto para el día 19 de septiembre donde el PP debía confirmar los candidatos autonómicos, la última esperanza de que el actual jefe del Consell hable como aspirante confirmado está en que ese día se celebre la junta directiva nacional que tiene prevista convocar Alberto Núñez Feijóo y que ahí le ratifique como cabeza de cartel.

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Casualmente, e igual que ocurrió el año pasado, cuando no habrá semana de pleno en las Corts será ni la semana del 29 de octubre, día del aniversario de la dana, ni la anterior, ni la posterior. De hecho, el parlamento valenciano se pasará tres semanas seguidas sin plenos entre la semana del 13 y 16 de octubre y la del 9 y 13 de noviembre, un espacio temporal sin debates en el hemiciclo que en los tres meses acordados solo ocurre en torno al aniversario de la catástrofe.