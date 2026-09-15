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Los premios taurinos 'Va de Bous' de la Generalitat premian a Germán Vidal, la ganadería Aída Jovani y al picador 'Puchano'

La recortadora Sara Ávila, el municipio de Onda, el arquitecto Manuel Martínez Rey, la Comissió del Bou de Burriana, la Penya Mes Ke Dones de Meliana, la Penya els Valents de Museros y el jefe del Servicio de Espectáculos Públicos y Festejos de la Generalitat, Fernando Castellano, son otros galardonados

Miembros del jurado con el conseller de Emergencias.

Miembros del jurado con el conseller de Emergencias. / Levante-EMV

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Ramón Pérez

València

Las provincias de Castellón y Valencia vuelven a tener protagonismo en los premios taurinos 'Va de Bous' de la Generalitat. La Conselleria de Emergencias e Interior ha reconocido en su octava edición a varios nombres vinculados a la modalidad de 'bous al carrer' como en la de espectáculos taurinos en plaza.

Entre los galardonados figuran el municipio de Onda y la Comissió del Bou de Burriana, dos referentes de la tradición taurina provincial, dentro de la categoría de festejos taurinos tradicionales. También han sido distinguidos el ganadero Germán Vidal y la ganadería Aída Jovani, esta última en la modalidad de espectáculos de plaza.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha anunciado los catorce premiados tras la reunión de los jurados. En total, se han concedido seis reconocimientos en la modalidad de plaza de toros y otros ocho en la de 'bous al carrer'.

El conseller Valderrama con algunos de los premiados.

El conseller Valderrama ha anunciado los galardonados de 2026 tras reunirse los jurados de las dos categorías. / Mediterráneo

Premios al bou al carrer

En la categoría de festejos taurinos tradicionales han sido reconocidos el ganadero Germán Vidal, la recortadora Sara Ávila, el municipio de Onda, el arquitecto Manuel Martínez Rey, la Comissió del Bou de Burriana, la Penya Mes Ke Dones de Meliana, la Penya els Valents de Museros y, con una mención honorífica por méritos extraordinarios, Fernando Castellano, jefe del Servicio de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Festejos de la Generalitat.

Valderrama ha destacado que todas las personas y entidades premiadas comparten su afición taurina y su contribución a la dinamización económica y cultural que aporta la tauromaquia en el territorio valenciano.

Galardones en plaza

En la modalidad de espectáculos en plaza de toros, los premios han recaído en el picador Francisco Ponz Agenjo, 'Puchano'; el banderillero y torero de plata Domingo Navarro Saneleuterio; el torero José Pacheco Rodríguez, 'El Califa'; la Tertulia Taurina del Ateneo Mercantil de València; la ganadería Aída Jovani; y, con una mención honorífica por méritos extraordinarios, el histórico jefe del equipo médico-quirúrgico de la plaza de toros de Alicante, José María Reyes Gomis.

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Los premios 'Va de Bous' distinguen cada año a profesionales, entidades y colectivos que han contribuido a mantener, promover o dinamizar la actividad taurina en la Comunitat Valenciana.

Fuente: El Periódico de Mediterráneo

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