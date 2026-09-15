PSPV y Compromís exigen a Feijóo que haga públicos los dosieres sobre Pérez Llorca: “Si el PP no se fía de él, ¿por qué nos tenemos que fiar los valencianos?”

El síndic del PSPV en las Corts, José Muñoz, y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, han exigido este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que haga públicos los dosieres que, según ha denunciado, circulan en el seno del Partido Popular sobre presuntas irregularidades que afectarían al presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, y ha reclamado que, si Génova tiene conocimiento de algún posible delito, traslade esa documentación a la Fiscalía.

“Si el Partido Popular no se fía del president Pérez Llorca, ¿por qué nos tenemos que fiar nosotros? Si entre ellos están circulando dosieres, ¿por qué no los hacemos públicos?”, ha señalado Muñoz, quien ha considerado que “no es razonable” que el PP ratifique a Pérez Llorca como candidato mientras “sobrevuelan sobre él presuntas causas de corrupción que están publicadas en los medios de comunicación”.

El síndic socialista ha recordado que el PSPV lleva una semana y media reclamando al Partido Popular y a Génova que hagan públicos esos documentos y ha advertido de que la Comunitat Valenciana ya sufrió la corrupción del Partido Popular durante décadas, por lo que “no podemos permitir que haya un presidente que vaya como candidato cuando su propio partido sabe que hay presuntas corrupciones”.

Muñoz ha reclamado asimismo que Pérez Llorca aclare las diferentes cuestiones que, a su juicio, afectan a su situación, entre ellas la contratación de su pareja en la Diputación de València, la obtención de entradas para la final del Mundial de fútbol y las actuaciones relacionadas con su patrimonio y determinadas sociedades en las que participa.

El PSPV reclama toda la documentación que maneja Antifraude

Muñoz ha explicado que el PSPV está utilizando sus facultades como grupo parlamentario para solicitar a la Agencia Valenciana Antifraude la documentación que obra en su poder en relación con distintas investigaciones.

En concreto, ha señalado que el PSPV ha solicitado documentación sobre la investigación abierta por Antifraude en relación con la contratación de la pareja de Pérez Llorca en la Diputación de València, un puesto que, según ha indicado, fue creado por procedimiento de urgencia. “Queremos tener toda la documentación a nuestra disposición para poder analizarla”, ha explicado Muñoz, quien ha recordado que cuando Antifraude abre una investigación tiene acceso a documentación que las administraciones públicas están obligadas a facilitarle.

El síndic del PPCV, Fernando Pastor, habla con los representantes en la Mesa de las Corts, este martes. / José Cuéllar/Corts

El síndic socialista ha señalado que el PSPV ha utilizado esta facultad para solicitar documentación a la Diputación y que, una vez disponga de ella, podrá analizarla y extraer sus propias conclusiones. “A lo mejor sacamos conclusiones distintas a las que ha llegado la Antifraude”. Además, Muñoz ha anunciado que el PSPV solicitará a Antifraude la información relativa a las vallas publicitarias encargadas por el Partido Popular que, según ha señalado, se situaron junto a vallas contratadas por la Generalitat Valenciana, con el objetivo de conocer las circunstancias de estas contrataciones.

Compromís también se ha referido a las informaciones publicadas por este diario. "Es una información gravísima que Génova pida dosieres. Tendrá que ver con inmuebles sin declarar, inversión rusa en hospitales, enchufismo de su pareja en la Diputación de Valencia o en la piscina ilegal. Tenemos el mismo derecho que el PP a saber cuáles son esas sospechas que le pidieron a su president. Que haga público el dosier y las investigaciones de irregularidades que haya podido hacer Perez Llorca. Nos interesa saber si no tenemos a un president que no esté absolutamente limpio", ha declarado el síndic Joan Baldoví.

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Por su parte, el PP resta importancia a este asunto. "Al margen del chascarrillo, el único dosier del que puedo hablarle es el de 300 periodistas que tiene el Ministerio de Interior con el pedigrí ideológico. Lo demás es un chascarrillo, chismorreo", señala el portavoz popular, Fernando Pastor. Su socio parlamentario de Vox, José María Llanos, ha explicado que no tenían mucho que decir de unos dosieres "que son competencia de otro partido", y ha preferido centrarse en criticar la investigación de Antifraude por las subvenciones del Botànic al congreso de UGT.