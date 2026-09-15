La "resaca" del primer día de oposiciones de maestros: denuncias de retrasos, "censura" y un calendario demasiado lento

Empezó siendo un retraso de “unos 15 minutos” en las sedes de València que acogieron, el pasado sábado, la primera jornada de los exámenes de oposiciones al cuerpo de Maestros de la Comunitat Valenciana. Lo provocó un accidente de tráfico que generó un atasco que forzó a muchos aspirantes a recorrer a pie el último tramo hasta la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV). Pero no fue la única incidencia: también la prueba de la especialidad de Educación Infantil tuvo que aplazarse alrededor de dos horas debido al retraso en el llamamiento de tres tribunales de Alicante. Los sindicatos con representación en Educación, opositores y plataformas denuncian, en el inicio de la semana de la “resaca” de la primera prueba, estos retrasos, pero también un calendario de incorporación de estos nuevos docentes demasiado lento e incluso lo que consideran “intento de mordaza” hacia los miembros de los tribunales.

El proceso ya comenzaba con muchas dudas por la sobrecarga de los tribunales de las oposiciones: cada uno de ellos podría tener que llegar a corregir 436 pruebas escritas solo en la primera fase, advertían desde el colectivo Docents en Lluita. En concreto, la media estimada es de unos 218 aspirantes por tribunal, frente a los aproximadamente 43 aspirantes por tribunal de referencia en las oposiciones de Secundaria de 2025. Es decir, más de cinco veces más aspirantes por órgano de selección.

Retrasos al inicio de la prueba

Pero incluso antes de enfrentarse al examen y a su posterior corrección, hubo problemas para algunos aspirantes. Los primeros, los de acceso e inicio de la prueba. Los que llegaban por la Ronda Nord de València a las universidades valencianas no pudieron hacerlo en coche en los minutos previos a la prueba: un accidente colapsó los accesos y obligó a muchos a bajarse de los vehículos y continuar a pie.

Oposiciones a maestros en la Comunitat Valenciana / Eduardo Ripoll

Por su parte, en la prueba de la especialidad de Educación Infantil, el inicio se aplazó entre una hora y media y dos horas. La causa fue el retraso en el llamamiento de tres tribunales de Alicante, según confirmó la Conselleria de Educación. Así, el examen -que, una vez concluido el llamamiento de los opositores, estaba previsto que comenzara a las 10.00 horas-, no pudo iniciarse hasta alrededor de las 12.15, ya que las pruebas correspondientes a una misma especialidad deben comenzar de forma simultánea en todas las sedes. Y los aspirantes que ya estaban en los centros de examen de las provincias de Valencia, Castellón y Alicante se esperaron en las aulas todo ese tiempo.

Las incidencias y el calendario de incorporación

Los sindicatos critican que un proceso que conlleva tanto esfuerzo para los opositores haya acumulado incidencias. Desde la fuerza mayoritaria, el Stepv, aseguran que muchos aspirantes han contactado con el sindicato para denunciar esas incidencias. Piden una reunión urgente en la Conselleria e incluso han difundido un formulario para que se les pueda hacer llegar los problemas en la primera prueba.

También exigen explicaciones desde CC OO. “Las personas que aspiran a una plaza docente deben cumplir plazos, acreditar requisitos y demostrar sus conocimientos bajo una presión considerable. CC OO Educación exige a la Conselleria el mismo rigor en la organización del proceso”, indican.

Sobre el retraso, piden que se aclaren las causas, las decisiones adoptadas y las consecuencias. Reclaman un informe por sedes que permita comprobar los horarios efectivos, el tiempo de realización de los ejercicios y el cumplimiento de las adaptaciones.

Asimismo, critican que la convocatoria fija el 1 de septiembre de 2027 como fecha de toma de posesión del personal funcionario en prácticas. Es decir, que las personas que obtengan plaza en este proceso deberán esperar hasta el curso 2027-2028 para incorporarse. Algunas podrán trabajar mientras tanto como interinas, pero eso no elimina el aplazamiento de la incorporación vinculada a la plaza obtenida, dicen.

Oposiciones a maestro en la Comunitat Valenciana / Eduardo Ripoll

De cara a la prueba del 19 de septiembre, reclaman medidas para garantizar que no haya problemas: refuerzo en el llamamiento y la identificación, coordinación de los accesos, comunicación inmediata de las incidencias, garantía del tiempo íntegro de examen y atención adecuada durante las esperas.

UGT denuncia intentos de "mordaza" de los miembros del tribunal

Las críticas del sindicato UGT-PV van en la misma línea. Añaden que la concentración de diferentes especialidades exclusivamente en Valencia ha disparado el volumen de aspirantes y “ha obligado a realizar desplazamientos inasumibles a las opositoras y opositores de las provincias de Alicante y Castellón”. Además, lamentan el “presunto intento de mordaza a través de la prohibición de hacer declaraciones a los miembros de los tribunales y la vulneración de la libertad sindical en los centros”.

“UGT Ensenyament denuncia con firmeza el intento de silenciar la realidad de estas oposiciones. Tenemos constancia de una presunta prohibición o consigna para que los miembros de los tribunales se abstengan de hablar con los medios de comunicación o con los sindicatos , bajo el pretexto de que sólo los altos cargos de la conselleria estarán autorizados para realizar declaraciones «a su manera»”, dicen desde el sindicato.

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Además, han criticado la prohibición de colgar carteles informativos habilitados como sede, así como “las trabas y la prohibición de algunos aularios de entrada a los delegados y delegadas sindicales para ejercer su labor de asesoramiento, apoyo y fiscalización de las condiciones en las que se está desarrollando el proceso”. “Estas prácticas restrictivas vulneran los derechos fundamentales y la libertad sindical, intentando esconder la conflictividad laboral y las deficiencias organizativas bajo un hermetismo totalitario”, censuran.