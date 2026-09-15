Sanidad solo cuenta con 140 vehículos alquilados para 1,5 millones de consultas de Primaria a domicilio

Los centros de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana realizaron 1,5 millones de atenciones domiciliarias en el último año, según consta en la Memoria de Gestión de la Conselleria de Sanidad del año 2025. El personal sanitario se desplaza a pie si el domicilio se encuentra en las proximidades del centro de salud, pero debe hacerlo en coche si este está lejos o si necesita llevar consigo material sanitario más allá de una maleta o si este es pesado; el maletín de Urgencias puede pesar hasta 11 kilos. El problema es que la sanidad pública solo cuenta con 140 vehículos disponibles para este fin -la cifra la ofrece el sindicato Satse y no la confirma ni la refuta la Generalitat Valenciana- y muchos profesionales se ven obligados a utilizar su coche particular con todos los riesgos que eso conlleva. Si el millón y medio de atenciones necesitaran de vehículo, supondría que cada uno de estos 140 coches -todos adheridos a los PAC (puntos de atención continuada) para urgencias- debería haber realizado 10.741 desplazamientos en el último año o lo que es lo mismo 29,4 trayectos diarios, algo casi imposible. Es cierto que la memoria no especifica el total de desplazamientos que requieren el uso de vehículo, pero a nadie se le escapa que no deben de ser pocos.

La Conselleria de Sanidad está trabajando para aumentar la flota de vehículos arrendados a disposición de los centros de salud. Lo hará a través de una licitación dotada con 19 millones de euros con la que prevé aumentar el servicio hasta los 475 coches arrendados, 340 más que en la actualidad. De hecho, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el pasado viernes una resolución para agilizar los trámites al permitir que Sanidad pueda formalizar el acuerdo para este arrendamiento; las competencias eran hasta ahora de la Conselleria de Economía y Hacienda que delega la responsabilidad en el departamento de Marciano Gómez. Se trata de un problema heredado de anteriores legislaturas porque, en el año 2017, Satse ya elevó esta situación a la Inspección de Trabajo y, un año más tarde, se firmó un pacto con el Botànic para dotar de vehículos propios a todos los centros de salud; algo que los sucesivos gobiernos -tanto el del Botànic, como el actual- han incumplido hasta el momento. En la actualidad hay 813 centros de salud o consultorios auxiliares en la autonomía, por lo que habría solo vehículo en la mitad de los centros. Sin embargo, varios consultorios se agrupan en un mismo ambulatorio.

El asunto es común en todos los departamentos de salud y, de hecho, el sindicato Satse ha presentado un total de 23 denuncias, una por departamento, a la Inspección de Trabajo, en la que alertan sobre esta situación y los riesgos que de ella se derivan. A lo largo de esta primera quincena de septiembre, ya se han realizado cinco comparecencias -en los de Castelló, Alcoi, la Marina Baixa, Elx y Orihuela- en las que las inspectoras, según Satse, "han manifestado su perplejidad por todos los incumplimientos que está realizando la Conselleria, exponiendo a riesgos laborales y patrimoniales a sus trabajadores". En estas vistas, se ha resaltado que Conselleria no está "exenta" del cumplimiento de la normativa".

El uso del vehículo particular lo reconoce la propia Conselleria en sus informes internos. Por ejemplo, entre los riesgos comunes en AP, en el apartado de atropellos o golpes con vehículos, se habla de los "accidentes in misión" durante la "realización de desplazamientos fuera del centro de trabajo por avisos de urgencia, tanto con vehículo propio durante la jornada como con vehículo corporativo [...]". El sindicato alerta de que el personal "transporta material clínico imprescindible, asume gastos, responsabilidades y riesgos que no le corresponden". Además, señalan que no se trata de una práctica aislada, sino "habitual en los centros públicos".

Cortes, exposición a agentes cancerígenos o botellas de oxígeno mal fijadas

Según las denuncias presentadas por Satse, a las que ha tenido acceso en exclusiva Levante-EMV, las Unidades de Prevencion de Riesgos Laborales (UPRL) reconocen riesgos como caídas de personas, caídas de objetos por desplome o derrumbamiento -es el caso de las botellas de oxígeno que deben "transportarse según las instrucciones del fabricante, sujetas de forma que no se puedan golpear o caer"-, cortes o pinchazos con material corto punzante, exposición a agentes cancerígenos "por el transporte de fármacos citostáticos en vehículos no acondicionados", manipulación manual de cargas o exposición no intencionada a agentes biológicos. Las causas en este punto son "el riesgo de exposición del entorno" o la "incapacidad de desinfección inmediata".

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La mayoría de estos riesgos son moderados, es decir que "se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas". Así lo estipula la propia Conselleria de Sanidad en sus documentos de prevención de riesgos. En el departamento de la Marina Baixa, por ejemplo, la UPRL califica de importante el riesgo a sufrir atropellos o golpes con vehículos. Siguiendo el mismo protocolo, este nivel implica que no se debe comenzar el trabajo hasta que este se haya reducido y que se debe "remediar el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados". En este caso, la UPRL señala que no "se indica ninguna acción por parte de la empresa sobre los vehículos y descarga la responsabilidad de mantener el vehículo en buen estado sobre el propietario (enfermeros)". En las denuncias interpuestas, se evidencia que la ley 31/1995 de Prevención de Riesgo Laborales especifica en su artículo 4 que las administraciones públicas deben entender como "equipo de trabajo, cualquier maquinaria, aparato, instrumento o instalación, utilizado en el trabajo".