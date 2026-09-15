La Sindicatura de Comptes detecta irregularidades en la gestión de los fondos de la dana y propone reintegros

La Sindicatura de Comptes ha identificado un «número significativo» de expedientes de ayudas de la Generalitat Valenciana otorgadas para paliar los efectos de la dana del 29 de octubre de 2024 en los que existen riesgos de incumplimiento de los requisitos esenciales para recibir las subvenciones. Las irregularidades afectan a varias líneas de ayudas desde las concedidas para la compra de vehículos (donde señala que no se habrían acreditado las bajas de los vehículos en casi 2.000 expedientes), hasta las concedidas a empresas por mantenera plantillas, así como 4.400 expedientes, por valor de 39 millones de euros, de ayudas para la sustitución de bienes y enseres que tampoco estarían suficientemente justificadas. El organismo advierte de que estos casos deberán revisarse mediante los controles posteriores y señala que, en algunos de ellos, ya habrían constatado incumplimientos que requieren tramitar los correspondientes expedientes de reintegro.

La fiscalización distingue entre las posibles irregularidades pendientes de comprobar y los incumplimientos ya verificados. En el primer supuesto, la devolución de los fondos estará condicionada a que los controles confirmen que no se cumplían las condiciones exigidas. En el segundo, la Sindicatura indica que deben iniciarse los procedimientos para recuperar las ayudas.

Estas advertencias no se extienden al conjunto de la gestión examinada. La revisión de los requisitos del procedimiento de concesión, de las modificaciones presupuestarias y de las obligaciones de publicidad y transparencia no ha detectado ningún incumplimiento relevante. Las alertas sobre los expedientes afectan a los requisitos de elegibilidad, es decir, a las condiciones esenciales que debían cumplirse para acceder a las subvenciones.

Rapidez frente a deficiencias en la gestión de fondos

El informe examina las ayudas concedidas por la Administración autonómica y su sector público instrumental para la recuperación y reconstrucción tras la catástrofe. La fiscalización abarca los ejercicios 2024 y 2025 y analiza en detalle siete líneas de subvenciones que representan el 80 % de los pagos de las 45 líneas vinculadas a esta finalidad.

Hasta el 28 de febrero de 2026, la Generalitat había convocado ayudas por un importe máximo de 1.816 millones de euros, de los que se habían pagado 1.093 millones, el 60,1 % del total convocado. Estas cifras corresponden al conjunto de las líneas de ayudas, no a los expedientes en los que se han identificado riesgos o incumplimientos.

Además de comprobar el cumplimiento de la normativa, la Sindicatura ha evaluado si el diseño de las subvenciones y su tramitación contribuyeron a paliar de forma eficaz los daños ocasionados por la dana

El órgano fiscalizador valora positivamente la celeridad con la que se pusieron a disposición de la ciudadanía las primeras ayudas. Considera que el sistema desplegado constituyó una respuesta rápida, de amplio alcance y con distintos tipos de subvenciones ante una catástrofe de magnitud excepcional. Sin embargo, contrapone esa rapidez a las debilidades detectadas en su diseño. Según sus conclusiones, estas deficiencias comprometen la eficacia y la eficiencia en el uso de los fondos públicos, así como la igualdad de trato entre beneficiarios.

La Sindicatura también cuestiona la posibilidad de verificar, con criterios objetivos, que cada ayuda concedida respondiera a una necesidad real y acreditada. Esta observación se suma a la necesidad de revisar los expedientes que presentan factores de riesgo de incumplimiento.

Un marco general para las ayudas por catástrofes

Entre sus recomendaciones, el organismo plantea que las subvenciones por emergencias o catástrofes deberían tener carácter subsidiario respecto de cualquier otro sistema de cobertura de daños del que puedan beneficiarse los afectados, ya sea público o privado, nacional o internacional.

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Asimismo, recomienda que la Generalitat regule un marco normativo general que establezca los aspectos fundamentales de la concesión de ayudas en estas circunstancias.