Sorolla se gana una sala de altos vuelos

A la espera de que València reciba una parte de la colección de Joaquín Sorolla cedida por la Hispanic Society de Nueva York, el pintor valenciano ha contado con un pequeño homenaje en el aeropuerto Aldolfo Suárez Madrid-Barajas donde habrá un nuevo espacio con su nombre. En concreto, la aerolínea Iberia ha inaugurado una nueva sala en la T4 del aeropuerto madrileño con el nombre del artista: la 'Emerald Lounge Sorolla'.

"Pensada para nuestros clientes más premium, combina gastronomía, descanso y bienestar para disfrutar con más calma del tiempo antes del vuelo. Un paso más en nuestra apuesta por cuidar cada detalle del viaje", ha escrito la empresa en su cuenta de X tras inaugurar este nuevo espacio el pasado día 10.