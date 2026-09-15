“Esto no es Tel Aviv ni Buenos Aires, pero no parece en el mejor momento”: el subdirector de Levante-EMV analiza la salud democrática valenciana

El subdirector de Levante-EMV, Alfons Garcia, aprovecha la celebración del Día Internacional de la Democracia para repasar el estado político de la Comunitat Valenciana. “Esto no es Tel Aviv ni Buenos Aires, pero no parece en el mejor momento”, afirma sobre la salud de la democracia en tierras valencianas.

En este sentido, el periodista se refiere a cómo los tres principales partidos de la Comunitat Valenciana (“a Vox lo sacamos de la ecuación porque su cultura es vertical de entrada”) van a coincidir en apartar las primarias para elegir a sus principales representantes en el próximo proceso electoral. “Se extiende por tanto que la unidad de pensamiento y la ausencia de pluralismo son virtudes de la política actual, lo que viene a ser una manera tácita de dar la razón a los autoritarios”, afirma.

Y añade: “Ese es un rasgo de la política valenciana en 2026, como lo es la dependencia sin complejos de las estructuras centrales de los partidos en Madrid”. Comenta así “la larga (y atónita) espera de Pérez Llorca del dedazo de Génova que lo confirme” y el “purismo sanchista” de Diana Morant.

Abundando en esto último, Alfons Garcia ofrece su lectura del programa de la convención que el PSPV celebra el próximo fin de semana en Alicante. Señala al respecto: “Habrá ministros. Estará Patxi López. En el plenario, los nombres principales son los de Manuela Carmena, Cristina Almeida, Paca Sahuquillo, influencers como Elena Reinés y rostros conocidos de la tele como Sarah Santaolalla. Todo muy bien, pero ¿y los que llevan años intentando profundizar en lo que sucede en la Comunitat Valenciana? Es verdad que están los representantes sindicales, y que hay sanitarios y docentes, pero uno echa en falta masa crítica valenciana, si se trata de diseñar el futuro de esta tierra desde el progresismo. Volvemos a esa dependencia del centro”.

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El subdirector de Levante-EMV comenta asimismo al evaluar la salud democrática valenciana la polémica por las declaraciones de Vicent Mompó (PP) sobre Morant, a la que tachó de “lameculos” y descalificó con un “no vales para nada”. “Sí, ella había comparado semanas antes al gran líder del PP con Hitler, un error sin que se conozca disculpa pública. Pero si responder a un error es subirse a ese error y aumentar la apuesta con un tono machista anacrónico, es que lo consideramos realmente la manera de estar en política y no un error”, asevera.