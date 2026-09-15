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Aviso naranja en Valencia

Última hora del aviso naranja en Valencia: Aemet avisa de fuertes lluvias, tormentas y granizo

Aemet activa el aviso para este miércoles en toda la provincia de Valencia, con riesgo de superar los 80 litros en dos o tres horas entre las 16h y la medianoche

La Aemet activa avisos naranja en toda la provincia de Valencia por tormentas y granizo

La Aemet activa avisos naranja en toda la provincia de Valencia por tormentas y granizo

Redacción Levante-EMV

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Carlos Jover

Lucía Camporro

La Comunitat Valenciana se prepara para un cambio brusco del tiempo este miércoles. Aemet ha activado el aviso naranja en toda la provincia de Valencia por lluvias intensas y tormentas entre las 16.00 y las 00.00 horas, con acumulaciones que pueden alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en una hora y superar los 80 litros en dos o tres horas. Las tormentas podrán ir acompañadas además de granizo de entre tres y cuatro centímetros, especialmente en las zonas de interior y prelitoral. Muchos municipios de la provincia ya han empezado a tomar medidas de prevención:

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