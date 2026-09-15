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Aviso naranja en Valencia
Última hora del aviso naranja en Valencia: Aemet avisa de fuertes lluvias, tormentas y granizo
Aemet activa el aviso para este miércoles en toda la provincia de Valencia, con riesgo de superar los 80 litros en dos o tres horas entre las 16h y la medianoche
La Comunitat Valenciana se prepara para un cambio brusco del tiempo este miércoles. Aemet ha activado el aviso naranja en toda la provincia de Valencia por lluvias intensas y tormentas entre las 16.00 y las 00.00 horas, con acumulaciones que pueden alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en una hora y superar los 80 litros en dos o tres horas. Las tormentas podrán ir acompañadas además de granizo de entre tres y cuatro centímetros, especialmente en las zonas de interior y prelitoral. Muchos municipios de la provincia ya han empezado a tomar medidas de prevención:
Emergencias pide a los ayuntamientos extremar la prevención ante posibles inundaciones
El secretario autonómico de Emergencias ha pedido a los municipios que eviten el estacionamiento de vehículos en zonas susceptibles de inundarse, como cauces secos, riberas de ríos y barrancos. Lasheras recuerda que pueden producirse crecidas súbitas incluso aunque no esté lloviendo en ese punto, capaces de arrastrar vehículos y personas.
También recomienda señalizar e impedir el paso por vados inundables, informar del riesgo en zonas de acampada y otros eventos y repasar con la población los consejos de protección civil.
Emergencias pide extremar la precaución ante las lluvias y tormentas
Ante el episodio de lluvias previsto en la Comunitat Valenciana, se recomienda consultar el riesgo meteorológico de los lugares a los que se vaya a viajar, conducir a velocidad moderada y, siempre que sea posible, utilizar vías principales.
Además, Emergencias recuerda una de las recomendaciones más importantes: no intentar nunca atravesar un barranco con agua ni una zona inundada o con acumulación de agua, aunque parezca que se puede cruzar.
Cierre de centros educativos por la alerta naranja en València
Asimismo a los centros de la pedanías de El Saler y Pinedo a partir de las 15h se les ha comunicado que pasen las actividades al interior o prevean la salida y recogida de los alumnos:
1. CEIP Luis Santangel (El Saler)
2. IES El Saler
3. CEIP Pinedo
4. Escuela Infantil Municipal Pinedo
5. Universidad Popular Pinedo
En el resto de centros educativos de la ciudad se ha comunicado que a partir de las 15h las actividades previstas se realicen todas en el interior.
Cierre de colegios por la alerta naranja en València
Respecto al ámbito educativo se suspende desde las 14h las actividades en los centros ubicados en zona inundable y zona afectadas por la dana garantizándose la prestación del servicio de comedor hasta las 15h:
Centros en zonas inundables:
1. CEIP Camí de l’Horta (Benimàmet- Beniferri)
2. CEIP José Senent (Massarrojos)
3. IES Isabel de Villena (València)
4. CEIP Blasco Ibáñez (València)
5. Escola Privada de Música El Palmar
6. Escola Privada de Música Agrupación Musical Massarrojos
7. Centre Universitat Popular Poble Nou
8. Centre Universitat Popular Carpesa
9. Centre Universitat Popular Massarrojos
10. Centre Universitat Popular El Palmar
Cierre de centros educativos por la alerta naranja en València
Respecto al ámbito educativo se suspende desde las 14h las actividades en los centros ubicados en zona inundable y zona afectadas por la dana garantizándose la prestación del servicio de comedor hasta las 15h:
Centros de Pedanías afectadas por la dana 2024:
1. Centro Privado Nuestra Señora del Rosario-Trinitarias (Castellar-Oliveral)
2. CEIP Forn d’Alcedo
3. CEIP Padre Manjón (La Torre)
4. Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral
5. Escola Privada de Música C. Instr. Musical Castellar-Oliveral
6. IES Ravatxol (Castellar-Oliveral)
7. CEIP Castellar-Oliveral
8. Centre Priv. Ed Inf. 1er. Cicle Sambori (La Torre)
9. Centre Privat FP CFFolgado (Faitanar)
10. CEE Pub. Rosa Llácer (Castellar-Oliveral)
11. Centre Priv. Ed. Inf. 1er. Cicle Formiguetes (Castellar-Oliveral)
12. Escola Privada de Música Sedajazz (La Torre)
13. Centre Universitat Popular Castellar-Oliveral
14. Centre Universitat Popular Forn d’Alcedo
15. Centre Universitat Popular La Torre
16. Centro Ocupacional de La Torre
València activa los protocolos de alerta naranja y cerrará parques, jardines y cementerios
El Ayuntamiento de Valencia ante la alerta naranja por lluvias y tormentas para mañana miércoles 16 de septiembre ha activado las siguientes medidas a partir de las 14 horas:
• Suspensión la actividad deportiva al aire libre organizada por la Fundación Deportiva Municipal
• Cierre Parques y Jardines y bibliotecas que se encuentran en su interior
• Cierre del Jardín del Turia
• Cierre de Cementerios
• Suspensión del Mercado Extraordinario del Paseo Marítimo
• Suspensión de la jornada del Congreso Fallero
• Apertura del CAES de alerta meteorológica del Carmen
• Se suspende la actividad Reto Metrominuto de la Semana Europea de la Movilidad
Lluís Pérez
Las temperaturas también sufrirán un importante descenso
Las lluvias irán acompañadas de una bajada generalizada de las temperaturas. Las máximas del miércoles caerán por debajo los 30 grados en todo el territorio y los rondarán en la provincia de Alicante. El descenso se notará, especialmente, el jueves con máximas de 24 grados en el litoral de Valencia y 28 grados en Alicante.
Previsión de descargas eléctricas para mañana
La situación prevé que las tormentas se desarrollen en el interior durante la tarde y se desplacen posteriormente hasta la costa, donde descargarán a última hora de la tarde y durante la noche. Así se observa en la previsión de rayos estimados para la jornada de mañana.
Avisos naranja por lluvia y granizo en toda la provincia de Valencia
La jornada de mañana está marcada por un aviso de nivel naranja por lluvias y tormentas en toda la provincia de Valencia que amenaza con dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una sola hora y granizo de entre 3 y 4 centímetros de diámetro, especialmente en el interior y el prelitoral.
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