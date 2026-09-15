Última hora del aviso naranja en Valencia: Aemet avisa de fuertes lluvias, tormentas y granizo

Emergencias pide a los ayuntamientos extremar la prevención ante posibles inundaciones

El secretario autonómico de Emergencias ha pedido a los municipios que eviten el estacionamiento de vehículos en zonas susceptibles de inundarse, como cauces secos, riberas de ríos y barrancos. Lasheras recuerda que pueden producirse crecidas súbitas incluso aunque no esté lloviendo en ese punto, capaces de arrastrar vehículos y personas.

También recomienda señalizar e impedir el paso por vados inundables, informar del riesgo en zonas de acampada y otros eventos y repasar con la población los consejos de protección civil.