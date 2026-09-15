La UV alerta de la contaminación crónica por nutrientes en l'Albufera

Un estudio realizado por la Universitat de València vuelve a poner el asunto de la contaminación de l'Albufera sobre la mesa. Los investigadores del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE) de la Universitat de València Juan Víctor Molner, Rebeca Pérez-González y Juan Miguel Soria, han alertado sobre el aumento de la entrada de agua al lago sin reducir los nutrietes, una situación que puede agravar su degradación y han constatado sobre un repunte del nitrógeno hasta las 1.904 toneladas anuales, una serie de condicionantes que provocan que la recuperación ecológica de l'Albufera permanezca estancada pese al aumento de los aportes de agua al humedal.

El problema principal se encuentra en la calidad de los caudales que entrar a la laguna del parque natural. Al nuevo crecimiento de nitrógeno, se ha de sumar que la entrada de fósforo apenas se ha reducido en los últimos meses. Según advierte el estudio, incrementar el volumen de agua sin reducir previamente los contaminantes en origen no permitirá recuperar la calidad del agua en la laguna. “Aumentar el caudal sin reducir drásticamente los contaminantes en origen no limpiará el lago, sino que incrementará la masa total de contaminación”, advierten los investigadores.

A la carga de nutrientes se suma una menor circulación del agua. La tasa de renovación del lago se ha reducido prácticamente a la mitad respecto al periodo anterior a 1994 y se sitúa actualmente en una media de 11,5 renovaciones anuales. El estudio relaciona esta situación con un régimen de estancamiento artificial condicionado por la gestión agraria del entorno.

El sur concentra buena parte del nitrógeno

La contaminación tampoco llega de forma uniforme a todo el humedal. El sector sur de l’Albufera, conectado al sistema del río Júcar y a la acequia Nova, se ha convertido en la principal vía de contaminación difusa y concentra el 49,17 % de todo el nitrógeno que alcanza el parque natural. A esto hay que sumarle el papel que desempeñan los arrozales, que absorben nitrógeno entre mayo y agosto, pero liberan fósforo al verse saturados, especialmente los ubicados más al sur

Dentro de esta red destaca especialmente la acequia de l’Overa, que por sí sola aporta el 35,78 % del nitrógeno y el 19,14 % del fósforo que llega al sistema. En el norte cambia el origen predominante de los contaminantes. La presión urbana e industrial adquiere mayor peso y esta zona genera el 33,96 % de la carga total de fósforo, en buena medida por el volumen procedente de la depuradora de Pinedo.

Valencia. VLC. Albufera. El mirador de la Albufera al atardecer / Miguel Ángel Montesinos / LEV

“Las inversiones en depuración ejecutadas a partir de los años 90 lograron frenar el colapso inicial, pero el proceso de recuperación está completamente paralizado”, explica el investigador Molner, que añade que el nitrógeno “no solo no se ha reducido, sino que ha aumentado de manera preocupante”.

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Más agua, pero de mejor calidad

La recuperación de l’Albufera pasa, según el estudio, por combinar nuevos aportes de agua dulce de buena calidad con una reducción previa de la contaminación que llega al humedal. El diagnóstico apunta así a la necesidad de superar una gestión centrada principalmente en los calendarios de riego y avanzar hacia una planificación conjunta de la cantidad y la calidad del agua. Incorporar más caudal sin actuar primero sobre las fuentes de nitrógeno y fósforo, concluye el estudio, puede aumentar la contaminación total en lugar de acelerar la recuperación del lago.