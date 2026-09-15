Vicente Botti, director del instituto valenciano de la IA: "Nos centramos en el efecto Terminator y nos olvidamos de tomar medidas contra el mal uso humano"

Se repite como una amenaza: vamos a morir todos, en el corto plazo, a manos de una inteligencia artificial superpoderosa. No es un comentario de usuarios de ChatGPT fascinados y asustados por la potencia de la IA y los algoritmos. O no solo: también, ahora, de Jacob Coxon, extrabajador de la empresa Anthropic (que desarrolla Claude) y OpenAI (que hace lo propio con ChatGPT). Coxon abandonó su puesto esta pasada semana y pronosticó, en sus redes sociales y ante todo medio de comunicación que quisiera escucharle, que la inteligencia artificial podría provocar la extinción humana antes de 2030. A él se suman, paradójicamente, voces desde su propia exempresa: el CEO de Anthropic, Dario Amodei, reclamaba estos días desacelerar el ritmo al que mejoran las capacidades de la IA por seguridad.

¿Vamos a morir todos? “Es una de las preguntas que pueden responderse siempre con seguridad y sin miedo a equivocarse: efectivamente, vamos a morir todos, que sea por culpa de la IA ya es otra cosa”, responde, irónico, Vicente Botti. Botti es doctor en Informática por la UPV, director del Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial (VRAIN) e investigador especializado en IA, desde un momento, los 90, en que casi nadie hablaba de inteligencia artificial. Ahora, no le falta el trabajo ni los recursos para hacerlo, pero no siempre fue así.

Y de más de tres décadas de trabajo en ese campo, le queda una certeza: que las máquinas, los robots y las inteligencias no humanas las operan las personas. Que detrás de cada potencial daño de la informática hay siempre una persona: "Nos centramos en el efecto Terminator y nos olvidamos de tomar medidas contra el mal uso humano".

Intereses económicos y empresariales

Botti asegura que no acaba de entender ni tiene “suficiente información” para poder dar “un diagnóstico sólido de qué hay detrás de estas declaraciones” alarmistas, pero se hace una pregunta: “¿de verdad alguien puede creer que hay un interés real por ‘pausar’ la IA cuando China sigue a su ritmo, con sus estrategias de desarrollo?”.

Habla de empresas, como OpenAl o Anthropic, que precisamente ahora enfrentaban el inicio de procesos de salida a bolsa y apunta a posibles intereses económicos. “Puede ser que hayan identificado algún riesgo y digan ‘vamos a pausar esto’ como una forma de escudarse en predicciones apocalípticas de la destrucción de la humanidad”, dice. De hecho, la empresa de ChatGPT ha decidido posponer su salida a Bolsa por la inquietud sobre los riesgos de la IA hasta 2027 al menos, mientras que Anthropic mantiene sus planes de salida al mercado de valores a pesar de los riesgos que ellos mismos reconocen.

“Decir que la IA acabará con la humanidad no tiene rigor científico”

“Pero lo de decir que en diez años, la IA va a acabar con la humanidad, ¿qué razones tiene? Es una afirmación que no tiene rigor científico, es más ciencia ficción que algo que se base en una realidad tecnológica”, considera el doctor. Cree que esa afirmación solo responde a la voluntad de “poner el foco en escenarios teóricos que son muy improbables con la tecnología actual”.

Porque la tecnología, por muy sofisticada que sea, no decide sola. Ni siquiera, en última instancia, lo hacen los agentes de IA, modelos que pueden ejecutar procesos complejos y tomar decisiones dentro de estos. Incluso esta “IA agentiva” -que podría, por ejemplo, comprar un billete de tren, crear una página web u organizar archivos dentro de un ordenador o en la nube, por poner ejemplos de uso cotidianos, tienen una autonomía o independencia limitadas. “Estamos hablando de software”, recuerda Vicente Botti.

“A los agentes no les decimos cómo tienen que hacer algo, pero sí qué pueden hacer y qué no”, recalca el experto. “Y son normativos: se les pueden dar códigos deontológicos de qué pueden y qué no pueden hacer”, añade.

“Nos desviamos de potenciales problemas reales”

Por eso pone el foco precisamente en un uso ético de las tecnologías. “Todas estas noticias apocalípticas nos distraen del verdadero problema: la ética humana en el uso”, dice. Cree que cuando se apunta a la destrucción de la humanidad a manos de la IA, como una profecía infernal, “nos desviamos de potenciales problemas reales: del problema real de que se puede usar, por ejemplo, para desarrollar armas biológicas, para llevar a cabo ciberataques devastadores o ataques sobre la red eléctrica, el suministro de agua u hospitales, como ya está pasando en guerras de hoy”.

El pánico generalizado, advierte, lleva a la parálisis. “Nos olvidamos de ver cómo corregimos los sesgos algorítmicos, los sesgos cognitivos, de cómo podemos evitar las fake news, corregir los impactos negativos sobre la salud mental o el posible desplazamiento laboral que puede generar la inteligencia artificial”, lamenta. Problemas reales del presente como lo es, añade, la concentración “extraordinaria” de tecnología en “muy pocas manos”.

Por eso llama a un uso ético y racional, pero también sostenido por grandes pactos internacionales, institucionales y políticos. “También la energía nuclear entraña grandes riesgos, pero hemos sido capaces de regular su uso, de llegar a acuerdos”, dice.

La imposibilidad de “poner puertas al campo”

Pero todas esas derivadas, que evitarían esa potencial catástrofe planetaria, ya se están trabajando desde universidades, empresas y centros de investigación como el propio VRAIN. “A nivel de investigación ya se está haciendo: trabajamos en alineación con valores humanos, en evaluación para desarrollar métodos que permitan comprobar que la IA hace lo que tiene que hacer, y en explicabilidad para que justifique sus decisiones y haya trazabilidad”, detalla.

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“Nuestro reto no es evitar la rebelión de las máquinas, sino investigar para diseñar mecanismos de control y seguridad para entender el mal uso, porque si una IA hace algo malo es, con toda probabilidad, porque un humano se lo ha pedido”, subraya Botti. Lo que no se puede hacer, cree, es levantar de golpe el pie del acelerador con el mundo pendiente de un desarrollo tecnológico importantísimo. “No podemos poner puertas al campo, cualquier tecnología que sea beneficiosa tenemos que seguir desarrollándola, pero tenemos que controlar su uso”, zanja.