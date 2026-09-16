Un accidente en la A-7 obliga a cortar un carril a la altura de Picassent y complica el tráfico de este miércoles

La circulación se complica este miércoles por la mañana en los principales accesos y salidas de Valencia. La DGT registra 33 kilómetros de retenciones en distintos puntos de la red viaria, con la A-7 como uno de los principales focos de tráfico lento.

Uno de los problemas más destacados se encuentra en la A-7, a la altura de Picassent y en sentido Castellón, donde un accidente registrado en el punto kilométrico 346 ha obligado a cortar el carril central.

Además, la A-7 concentra importantes retenciones en el sentido contrario. Entre Bétera y Picassent, hacia Alicante, se acumulan más de seis kilómetros de tráfico lento, lo que está complicando la circulación durante la mañana.

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