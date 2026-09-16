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Aviso naranja el jueves en la Comunitat Valenciana por 120 litros por metro cuadrado en dos o tres horas

La Aemet mantiene los avisos por lluvias localmente muy fuertes y empeora la previsión inicial en el litoral sur de la provincia de Valencia

Última hora del aviso naranja en la Comunitat Valenciana

Aviso naranja este jueves en la Comunitat Valenciana

Aviso naranja este jueves en la Comunitat Valenciana

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Carlos Jover

Valencia

Nuevo aviso de la Aemet por lluvias extremas y fenómenos adversos en la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este jueves el aviso naranja en el litoral sur de Valencia y todo el litoral de Alicante. Los modelos prevén lluvias localmente muy fuertes con acumulados de entre 60 y 120 litros por metro cuadrado en una hora. Desde la Aemet advierten que las mayores acumulaciones de agua (de más de 120 litros por metro cuadrado) podrían producirse en apenas dos o tres horas.

Este aviso naranja al decretado hoy para la provincia de Valencia y parte de la Comunitat Valenciana. A partir de esta tarde se esperan lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una sola hora en la provincia y por el riesgo de granizo de entre tres y cuatro centímetros de diámetro. Este se espera principalmente en el litoral y prelitoral, donde la situación meteorológica se complicará hacia las ocho de la tarde. El núcleo tormentoso comenzará en el interior sur de Valencia y se irá desplazando hacia el litoral con dirección noreste.

Jueves en alerta

Esta previsión de lluvias intensas está establecido entre las 03 horas y las 15 horas del jueves, y desde esas horas, y hasta las 20 horas del jueves estas zonas pasarán a aviso amarillo (peligro bajo) por precipitación acumulada en una hora de 30 litros por metro cuadrado.

También habrá este jueves aviso amarillo en el interior de Alicante, el litoral norte de Valencia y el interior sur de Valencia por precipitación acumulada en una hora de 30 litros por metro cuadrado.

Igualmente, se prevén tormentas en Alicante, el litoral de Valencia y el interior sur de Valencia, que podrán ir acompañadas de granizo de hasta dos centímetros.

Aemet ha establecido para la tarde de este miércoles el aviso naranja (peligro importante) en la provincia de Valencia (excepto el litoral sur) y el interior sur de Castellón por precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en una hora, si bien en dos o tres horas se pueden acumular 80 litros.

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Además, aviso amarillo (peligro bajo) en el resto de las provincias de Castellón y Valencia por lluvia de hasta 30 litros en una hora. En Castellón y Valencia, tormentas que pueden ir acompañadas de granizo de dos centímetros.

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