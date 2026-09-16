Carlos Tarazón, alcalde de Tuéjar: "O sacamos madera de los montes o esto volverá a ocurrir"

"La realidad del clima mediterráneo es la que es. O sacamos madera de los montes o esto volverá a ocurrir". Estas son las palabras del alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón, después de casi 24 horas complicadas. Sus palabras muestran una realidad en medio de la impotencia: la del abandono del monte, de la biomasa y los pocos recursos que se destinan a la prevención de incendio forestales. "De nosotros depende que haya más carga forestal o no en los montes -, afirma en referencia a las Administraciones-. Porque incendios va a seguir habiendo. No podemos controlar el clima ni la orografía de nuestros montes, pero la cantidad de biomasa, sí".

"El 50 % de la superficie de la Comunitat Valenciana es forestal, pero ¿cuánto porcentaje del presupuesto se lleva? -, reflexiona-. Es irrisorio". Según sus palabras, se necesitan inversiones, infraestructuras, que se cubran las brigadas forestales. "Dinero hay -, prosigue-. La clave es en que nos lo gastamos. Valencia es mucho más que la playa". Y es contundente: "Si no hacemos

Pese a que la titularidad del monte es de los consistorios, el primer edil reconoce que es imposible afrontarla con sus limitados recursos y, por eso, pide la implicación del resto de administraciones. "Una vez pagamos nóminas y servicios, nos queda muy poco para inversiones", reconoce. La localidad solo tiene 1.300 habitantes. "Es imposible que lo gestionemos nosotros", añade. Pide reiteradamente que se aumente el presupuesto en gestión forestal, que es "lo verdaderamente importante". Y pide ceder la toma de decisiones en los expertos de las universidad y otras instituciones con mayor potestad de tomar decisiones que los políticos.

Abandono del monte por parte de la clase política y los medios

Tarazón está abrumado y critica también la falta de foco del abandono del monte por parte de los políticos y de los medios de comunicación. "Esto está hoy lleno, pero ¿mañana qué?, ¿y ayer?". "Era algo que sabíamos que iba a pasar -, insiste-. La pregunta era saber dónde y cuándo".

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Con sus poco recursos, el pasado año compraron una planta peletizadora para poder transformar parte de la madera en pelets y convertir el recurso natural, la biomasa, en energía. "¿Por qué no nos calentamos en invierno con la madera de nuestros montes en vez de verlos arder? -, se pregunta-. Podríamos usarla en lugar de recurrir a los combustibles. "Creo que tiene sentido -, sigue-. O sacamos la madera del monte o se quema. No hay una tercera vía".