La Comunitat Valenciana se blinda ante el aviso naranja: cierre de parques, clases canceladas y precaución ante trombas de agua y granizo

La provincia de Valencia se blinda ante el primer aviso naranja por lluvias y tormentas de la temporada, un nivel de riesgo que se activa a partir de las cuatro de la tarde de este martes y se extenderá hasta las once de la noche. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisaba ayer de una situación "meteorológica adversa" a partir de esta tarde con la posibilidad de registrar 40 litros por metro cuadrado en una sola hora en la provincia y por el riesgo de granizo de entre tres y cuatro centímetros de diámetro. Este se espera principalmente en el litoral y prelitoral, donde la situación meteorológica se complicará hacia las ocho de la tarde. El núcleo tormentoso comenzará en el interior sur de Valencia y se irá desplazando hacia el litoral con dirección noreste.

En el sur de la provincia de Castellón, los avisos son de nivel amarillo. Las previsiones, en este caso, estiman una media de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. En algunos puntos del interior, se podrían dar chubascos "locamente fuertes" y tormentas con hasta 80 l/m2 en solo dos o tres horas. En el acumulado total, esta región podría registrar mayor cantidad de precipitación, pero de forma menos intensa que en la de Valencia.

La previsión meteorológica llevó ayer al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) a activar una alerta y emitir un boletín informativo a todos los ayuntamientos y organismos afectados. Asimismo, pidió ayer precaución a la ciudadanía que debe extremar las precauciones, seguir las recomendaciones de autoprotección y mantenerse informado ante posibles cambios.

Muchos ayuntamientos fueron decretando a lo largo del martes diferentes medidas preventivas. En València, se anunció el cierre de parques, jardines y cementerios y se cancelaron las clases en todas las zonas inundables, una medida que se adopta desde la dana del 29-O. También adoptaron medidas similares en localidades de l'Horta -Alfafar, Llocnou de la Corona o Catarroja- y algunas de ellas han cancelado los actos festivos dentro de sus fiestas patronales. Y lo mismo ocurrió en otras comarcas como la Safor y la Ribera. Levante-EMV ha pospuesto también su fiesta de inicio de curso con los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios de la Comunitat Valenciana. La cancelación no afecta, por el momento, al partido entre el Levante UD y Athletic, que se disputará a priori con normalidad.

La inestabilidad meteorológica regresa a partir de este miércoles a la Comunitat Valenciana. La jornada de mañana está marcada por un aviso de nivel naranja por lluvias y tormentas en toda la provincia de Valencia que amenaza con dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en una sola hora y granizo de entre 3 y 4 centímetros de diámetro, especialmente en el interior y el prelitoral. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los avisos se activan desde las cuatro de la tarde del martes y se mantendrán activos hasta las once de la noche.

La inestabilidad se debe a la "entrada de una vaguada atlántica por el norte peninsular a partir del mediodía". En capas bajas, se producirá la entrada de un flujo de levante húmedo de dos kilómetros de espesor que "puede intensificar las precipitaciones en Valencia". Se trata de una inestabilidad propia del mes de septiembre, según la Aemet. La situación prevé que las tormentas se desarrollen en el interior durante la tarde y se desplacen posteriormente hasta la costa, donde descargarán a última hora de la tarde y durante la noche. Así se observa en la previsión de rayos estimados para la jornada de mañana. Las lluvias se extenderán también al jueves, aunque se espera que sea "débiles y dispersas" en general. Por el momento, para esta jornada, no hay avisos activados en la Comunitat Valenciana.

Las lluvias irán acompañadas de una bajada generalizada de las temperaturas. Las máximas del miércoles caerán por debajo los 30 grados en todo el territorio y los rondarán en la provincia de Alicante. El descenso se notará, especialmente, el jueves con máximas de 24 grados en el litoral de Valencia y 28 grados en Alicante. Las mínimas también serán inferiores a las de los últimos días con una media de 17 grados en el litoral y de entre 10 y 14 grados en el interior.

Recomendaciones de Emergencias

Entre las recomendaciones marcadas por la Generalitat, se aconseja así revisar el riesgo meteorológico de los lugares a los que la población prevea desplazarse y conducir a una velocidad moderada y, si es posible, por vías principales. También es importante no intentar nunca cruzar un barranco con agua o una zona con acumulación de agua.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Fernando Lasheras ha destacado, además, la recomendación a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias para que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Lasheras ha subrayado la importancia de que los ayuntamientos adopten medidas de prevención como evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

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De igual modo, ha recordado la conveniencia de señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal, así como de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población.