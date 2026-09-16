Un diputado de Vox por Alicante saca un puro en el Congreso en pleno debate sobre vivienda y el escándalo de Les Naus

Es conocido que los debates parlamentarios son largos, muy largos, y que es difícil que sus señorías aguanten todo el tiempo en sus escaños, de ahí que sea habitual verlos entrar y salir, caminar entre butacas o hablar con otros compañeros. Lo que es menos común es que alguno de esos movimientos se haga con un puro directamente en la mano como grabaron este martes a José María Sánchez, diputado de Vox por Alicante, cuando bajaba las escalinatas del hemiciclo justo cuando desde la tribuna se hablaba de una circunstancia que había ocurrido en su circunscripción.

"La realidad es que en Alicante la única construcción de vivienda protegida se la han repartido y choriceado entre sus concejales y amiguetes", explicaba en ese momento el diputado de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, tal y como se observa en un corte de vídeo subido por el propio parlamentario en un momento del debate sobre la ley para prohibir la compra de vivienda por parte de fondos buitre. En este, Sánchez sale de su escaño con el cigarro preparado en la mano. Ya se sabe que cuando alguien hace algo mal, le cae coloquialmente un puro y quienes cuando el tema les da igual directa (o metafóricamente) ese puro se lo fuman.