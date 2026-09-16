La realidad de una enfermera a domicilio: "Cojo el coche todos los días dos o tres horas y no me pagan la gasolina"

Elena (nombre ficticio porque prefiere mantener su anonimato) es una enfermera de Atención Primaria de un ambulatorio de Castellón que atiende en parte a zonas rurales. Ella se encarga de la atención domiciliaria a los pacientes que no pueden desplazarse al centro de salud, una tarea a la que destina entre dos y tres horas cada día. Algunos pacientes viven a pocos minutos del centro y se desplaza a pie, pero tiene otros que viven a una hora y cuarto de distancia a pie, por lo que necesita un vehículo para desplazarse. En el centro hay uno reservado para Urgencias y, por tanto, ella se ve obligada a usar su vehículo particular prácticamente a diario. "No hay otra opción y no me pagan ni la gasolina", reconoce. Cobra un complemento por atender una zona de dispersión de nivel 1, pero no cubre ni la gasolina, con precios disparados desde hace meses por la situación en Oriente medio, ni el mantenimiento del vehículo.

"La Policía Local o los repartidores del butano no van con sus coches particulares", reivindica en su conversación con este periódico. Se trata de un testimonio, pero no es un caso aislado porque la Conselleria de Sanidad solo dispone de 140 vehículos para los desplazamientos de todos los centros de salud y hospitales de la Comunitat Valenciana; una cifra que publicaba Levante-EMV este martes con la información transmitida por Satse que Sanidad no ha refutado. Fuentes oficiales explicaban que la Generalitat está preparando una licitación, dotada con 19 millones de euros, con las que se prevé aumentar el servicio de coches arrendados hasta los 475 vehículos de clase D. Una vez lleguen puede ser que el asunto no se resuelva. Elena lo resalta porque "el coche que nosotros tenemos es para las urgencias". "No podemos llevarnos el coche y tardar 10 o 15 minutos en regresar al centro porque puede haber una vida en riesgo", reflexiona.

Solo en el último año, según la información incluida en la Memoria de Gestión de la Conselleria de Sanidad correspondiente a 2025, los centros de salud han realizado un total de 1,5 millones de consultas a domicilio -no en todas se necesita coche, pero sí en muchas- y la tendencia es al alza porque "cada vez hay más gente en casa encamada o que no puede salir de casa". Más allá del gasto que asumen los propios profesionales, estos se enfrentan a otros problemas. "Nos cuesta aparcar al no llevar un coche oficial con logo y tampoco tenemos luz de aviso que nos adelante el paso -, explica-. Y nos enfrentamos a multas o a que el coche se lo lleve la grúa si no estacionamos adecuadamente".

Muchos desplazamientos se realizan a pie. Elena se concentra las consultas cercanas al centro de salud en la misma mañana, pero nunca realiza menos de 10.000 pasos. Sin embargo, hay otros domicilios a una distancia de casi una hora y cuarto a pie del ambulatorio. "Si tuviera que ir y volver, más la consulta, solo atendería a una persona en una mañana", cuenta.

Más de 23 denuncias presentadas

El impacto económico es una de las vicisitudes del uso del vehículo particular, pero no la única. Hay riesgos laborales por el aumento a sufrir pinchazos, cortes o exponerse a agentes cancerígenos o biológicos. Eso ha llevado a Satse a presentar 23 denuncias ante la Inspección de Trabajo, una en cada departamento de salud, alertando de esta situación. En las seis comparecencias realizadas, las inspectoras, según el sindicato, "han manifestado su perplejidad por todos los incumplimientos que está realizando la Conselleria, exponiendo a riesgos laborales y patrimoniales a sus trabajadores".

Entre los principales riesgos, están las caídas de personas, caídas de objetos por desplome o derrumbamiento -es el caso de las botellas de oxígeno que deben "transportarse según las instrucciones del fabricante, sujetas de forma que no se puedan golpear o caer"-, cortes o pinchazos con material corto punzante, exposición a agentes cancerígenos "por el transporte de fármacos citostáticos en vehículos no acondicionados", manipulación manual de cargas o exposición no intencionada a agentes biológicos.

La mayoría de estos riesgos son moderados, es decir que "se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas". Así lo estipula la propia Conselleria de Sanidad en sus documentos de prevención de riesgos. En el departamento de la Marina Baixa, por ejemplo, la UPRL califica de importante el riesgo a sufrir atropellos o golpes con vehículos. Siguiendo el mismo protocolo, este nivel implica que no se debe comenzar el trabajo hasta que este se haya reducido y que se debe "remediar el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados".

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La próxima licitación ha pisado el acelerador porque el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) transfería el viernes las competencias para la autorización de la contratación para ampliar los vehículos arrendados de la Conselleria de Economía y Hacienda a la Conselleria de Sanidad. Se trata de un problema heredado de anteriores legislaturas porque, en el año 2017, Satse ya elevó esta situación a la Inspección de Trabajo y, un año más tarde, se firmó un pacto con el Botànic para dotar de vehículos propios a todos los centros de salud; algo que los sucesivos gobiernos -tanto el del Botànic, como el actual- han incumplido hasta el momento. En la actualidad hay 813 centros de salud o consultorios auxiliares en la autonomía, por lo que habría solo vehículo en la mitad de los centros. Sin embargo, varios consultorios se agrupan en un mismo ambulatorio.