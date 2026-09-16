Éxito de la misión espacial valenciana: "Pasan más de 25 años desde que tienes la idea hasta que el satélite está en órbita"

Eran las 5.17 horas de este martes cuando los dos satélites de la misión Flex (Fluorescence Explorer) han entrado en órbita, completando con éxito el lanzamiento de este proyecto espacial con ADN valenciano. Al recibir la confirmación, el equipo liderado por la Universitat de València (UV) ha celebrado con mucha euforia el hito conseguido de una aventura espacial que comenzó hace más de 25 años El catedrático de Física de la Tierra José Moreno, quien ha encabezado el proyecto, ha destacado la complejidad del mismo al poner en órbita de forma simultánea dos satélites, que deben "operar juntos uno al lado del otro". Por eso, hasta la confirmación, ha sido "una noche de muchos nervios".

Son muchas las complicaciones que pueden surgir en el lanzamiento de una misión como esta. El primero es el propio despegue porque los cohetes "sufren muchas presiones, muchas vibraciones" cuando atraviesan la atmosfera. Hay una alta posibilidad de que los "sistemas mecánicos fallen". El segundo riesgo de la misión era la probabilidad de que ambos satélites colisionaran entre ellos. "Uno se ha liberado primero y, después, el otro -, explica-. Aunque está muy bien estudiado y se esperaba el éxito de la misión, siempre está el riesgo de que chocaran entre ellos".

José Moreno, a la izquierda, celebra el éxito del lanzamiento de la misión Flex. / UV

Se trata de un hito muy importante para la UV, puesto que la entidad ha liderado el proyecto en todo su proceso. En otras ocasiones el conocimiento valenciano o español participa en el desarrollo de algunos componentes, pero ahora la misión tiene ADN cien por cien valenciano, desde la idea hasta el lanzamiento. "Hay pocas oportunidades de tener una misión total con liderazgo científico-, explica Moreno-. No sucede fácilmente porque hay mucha competitividad". Este lanzamiento se enmarca dentro de Explorer donde se engloban los proyectos más importantes de la Agencia Espacial Europea (AEE) y donde hay una gran competencia por conseguir financiación; hay que demostrar que "tu proyecto es el más interesante". Pero, cada vez más, la "Comunitat Valenciana se está posicionando en la carrera espacial, aunque sea en misiones más pequeñas y con objetivos más limitados". No es este el caso.

La construcción de los satélites comenzó en 2015, cuando el proyecto recibió la aprobación de la AEE. Pero la idea surgió mucho antes, hace un cuarto de siglo. "Han pasado 25 años desde que tuvimos la primera idea hasta lanzar la misión -, explica-. Así que me gustaría animar a los jóvenes a que empiecen pronto porque lleva tiempo".

De planeta azul a verde

Como ya explicaba ayer Levante-EMV, los dos satélites estudiarán la vegetación, su capacidad de absorber carbono mediante la fotosíntesis y su influencia en la regulación del clima. "Al haber más dióxido de carbono, las plantas absorben más en principio -, relata a este periódico-. La regulación entre cuanto carbono pueden captar y hay en la atmosfera y su intercambio con el agua en la atmosfera es la base del clima. Si no lo hacen, sube la temperatura". De hecho, la cantidad de vegetación en el planeta está creciendo: "El planeta azul es cada vez más verde", añade.

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Infografía de una de las misiones Flex dentro del programa ESA. / ESA

La gran novedad de este par de satélites es que no solo miden la cantidad de vegetación y el modo de absorber la luz, sino que miden el nivel de fotosíntesis de cada masa verde. Esto es clave porque hay grandes superficies de vegetación, como el bosque boreal, que no la hacen. En el futuro, hay varios escenarios que podrán ir perfilándose con la recogida y análisis de los datos. El más catastrofista es el que la contaminación genera más carbono en la atmosfera y las plantas no son capaz de absorberlo. En contraposición, puede ser que las masas verdes tengan capacidad de absorber todo el carbono disponible.