La Igualdad, en corto

El cine no termina en la pantalla, sino que es el punto de partida para la conversación y la reflexión. Con esa vocación transformadora se presenta la XVII edición del certamen internacional Cortos por la Igualdad, un proyecto impulsado por la Associació per la Coeducació y creado por la cineasta valenciana Paqui Méndez.

La convocatoria de este año va a más. Más participantes y más premio. Así la convocatoria alcanza cerca de mil cortometrajes inscritos para un premio de hasta 700 euros para la obra ganadora.

El certamen tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en la Filmoteca Valenciana, donde se proyectarán los cortometrajes finalistas, se dará a conocer el fallo y se entregará el galardón en un encuentro que contará con la presencia del equipo creador de las obras.

Tres miradas para un jurado diverso

La evaluación de las propuestas cinematográficas estará coordinada por Lucía Carmona Alamós, coeducadora, gestora deportiva y divulgadora, en representación de la Associació per la Coeducació. El jurado lo completan representantes de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València y de la Filmoteca Valenciana. Esta composición articula tres ejes esenciales que definen la identidad del certamen: la cultura cinematográfica, la coeducación y la igualdad de oportunidades.

Más allá del festival: formación y mediación continua

Cortos por la Igualdad ha evolucionado para convertirse en una plataforma de acción social permanente a lo largo de todo el año. La iniciativa promueve videofórums en centros educativos y espacios culturales, mantiene su Taller de guion de cortometrajes con perspectiva de género y estrena esta temporada la actividad «Cambiar la mirada», enfocada en la perspectiva de género y el análisis audiovisual. Toda la oferta formativa y la trayectoria del proyecto pueden consultarse en su nueva web oficial: cortosporlaigualdad.org.

Arte visual y alianzas institucionales

La imagen gráfica oficial de la edición sitúa la mirada en el centro del debate bajo la premisa de que "a mirar también se aprende". El cartel ha sido diseñado por la artista Ángeles Sánchez (conocida por su proyecto @a_menudo_soy_esponjosa).

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La XVII edición cuenta con el patrocinio y la colaboración de Caixa Popular, CCOO, Intersindical Dones, UGT, la Generalitat Valenciana (a través del Institut Valencià de Cultura y la Filmoteca Valenciana) y la Universitat de València.