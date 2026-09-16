Las horas más críticas del incendio forestal de Tuéjar con 690 hectáreas arrasadas

Las próximas horas serán determinantes en la evolución del incendio forestal declarado este martes en Tuéjar. Aunque las condiciones meteorológicas han ofrecido una cierta tregua durante la noche, los técnicos advierten de que el escenario volverá a complicarse a partir de hoy, miércoles 15 de septiembre, con una franja especialmente delicada entre las 12.00 y las 18.00 horas.

Ese periodo concentra ahora buena parte de la preocupación de los responsables del operativo de extinción, que anoche el Cecopi elevó a 690 las hectáreas quemadas en un incendio con 17 kilómetros de perímetro y seguirá hoy bajo vigilancia y con un refuerzo del dispositivo, al tiempo que comenzará la investigación para determinar sus causas, además de dejar dos bomberos forestales heridos en sendos accidentes. Uno de ellos ha sufrido quemaduras, mientras que otro se ha visto implicado en el vuelco de una autobomba.

Los factores desfavorables

Según el informe de análisis y comportamiento del fuego elaborado por la Unitat Tècnica d’Anàlisi i Previsió d’Incendis Forestals, durante esas horas coincidirán tres factores desfavorables como son el incremento de las temperaturas, el regreso del viento de sureste y una mayor inestabilidad atmosférica.

La evolución comenzará a cambiar ya a primera hora de hoy. Hacia las 8.00 horas está previsto que desaparezca la inversión térmica formada durante la noche, un fenómeno que puede contribuir temporalmente a limitar la actividad del incendio. Apenas dos horas después, en torno a las 10.00 horas, volverá a establecerse el viento de sureste.

Será precisamente ese viento uno de los principales condicionantes de la jornada. Durante la tarde podría alcanzar velocidades de entre 25 y 50 kilómetros por hora, similares a las registradas este martes, lo que favorecería una mayor actividad de las llamas y podría complicar los trabajos de los equipos desplegados en la zona.

La estrategia de extinción pasa, por tanto, por aprovechar las horas nocturnas para ganar terreno al incendio, asegurar el perímetro y reducir su capacidad de propagación antes de que empeoren las condiciones meteorológicas.

Fernando Bustamante

El cambio de viento

El comportamiento del viento añade además otro factor de incertidumbre. Durante estas horas está previsto un cambio sucesivo de componente sureste a oeste y, posteriormente, de nuevo a sureste, una variación que puede modificar la dirección de propagación del incendio y reactivar zonas hasta entonces menos expuestas.

Por este motivo, los especialistas han señalado como puntos especialmente sensibles las divisorias, los collados y los nudos o cruces de barrancos, donde la orografía puede canalizar el viento y provocar cambios rápidos en el avance de las llamas.

Son precisamente estos sectores los que exigirán una mayor vigilancia ante la posibilidad de que las modificaciones en la dirección del viento generen nuevos frentes o aumenten la intensidad de algunos flancos del incendio.

El incendio forestal de Tuéjar, en imágenes /

Las tormentas de la tarde

El escenario meteorológico podría complicarse todavía más a partir de las 18.00 horas del miércoles, cuando existe posibilidad de tormentas y precipitaciones.

La llegada de la lluvia sería, en principio, favorable para las tareas de extinción, pero los técnicos advierten de que las tormentas pueden producir también rachas repentinas y erráticas de viento. Estos cambios bruscos son especialmente peligrosos en un incendio forestal porque pueden alterar en cuestión de minutos la dirección y la intensidad de las llamas.

La prioridad de los equipos durante las próximas horas será, por ello, llegar a ese periodo con el incendio lo más contenido posible. La noche se presenta como una oportunidad para consolidar el trabajo realizado sobre el terreno antes de una jornada en la que las condiciones volverán a ser adversas.

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El tramo decisivo llegará entre el mediodía y las seis de la tarde. Será entonces cuando viento, calor e inestabilidad vuelvan a poner a prueba el dispositivo de extinción del incendio de Tuéjar.