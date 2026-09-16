La izquierda agita el apoyo del empresariado a la financiación para presionar al Consell

Hasta el propio Joan Baldoví ha tenido que hacer referencia a lo "sorprendente" que resulta que un dirigente de Compromís estuviera de acuerdo con uno de los grandes empresarios de la Comunitat Valenciana, una figura que habitualmente suele ejercer de flanco de las críticas de los valencianistas, pero el apoyo de Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), al modelo de financiación autonómica que propone el Gobierno central le ha servido tanto a la coalición como al PSPV de acicate para presionar al Consell y al PPCV y afearle su posición contraria.

Cosas de la política, socialistas y valencianistas se alinearon con Boluda tras abogar este por tomar el nuevo modelo de financiación autonómica como "un punto de partida para poder ir a más". "Lo que va delante va delante", dijo el empresario el lunes en Alicante, en un encuentro con el ministro de Hacienda, Arcadi España, que 24 horas después se convirtió en una bandera para PSPV y Compromís en la rueda de prensa posterior a la junta de síndics en las Corts con la que, de paso, arremeter contra el president Juanfran Pérez Llorca.

En este sentido, para el portavoz socialista, José Muñoz, la negativa de Pérez Llorca a aceptar el nuevo modelo es síntoma de su "debilidad" y ha resaltado que la opinión de Boluda no es "aislada", dado que se suma a lo que ya han manifestado la CEV, los sindicatos UGT y CCOO y el "conjunto de la sociedad civil". "El PP se está quedando solo", ha insistido el dirigente socialista reivindicando los 3.600 millones extra que supondría la aprobación del nuevo sistema, según datos del Ministerio de Hacienda.

Los síndics de Compromís y PSPV, Joan Baldoví y José Muñoz, hablan en un pleno de las Corts. / Jorge Gil/ Europa Press

Con todo ello, Muñoz ha afeado que el 'president' de la Generalitat "sí que tiene amo, está supeditado a Feijóo, le tiene pavor y miedo a que Génova no apueste por él" como candidato del PPCV a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas, que en todo caso, ha afirmado que le "da igual" tanto la situación política de los 'populares' como si Llorca "va a ser o no candidato". "Me importa que la Comunitat Valenciana esté supeditada a los intereses de Llorca", matizó.

Mientras, el síndic de Compromís ha asegurado que Vicente Boluda ha manifestado "lo que pensamos la inmensísima mayoría de los valencianos", que es que, "entre no tener nada y tener 3.600 millones más de financiación, evidentemente aceptamos eso y seguimos reivindicando la deuda y el fondo de nivelación". "Pero entre nada y esto, evidentemente cualquier persona con dos dedos de conocimiento aceptaría eso", ha argumentado.

Además, ha ejemplificado que, como alcalde, si el Consell del PP le hubiera "dado tres millones más de financiación" de los cinco que reclama, "los hubiera cogido y a partir de ahí seguiría reivindicando los dos que faltan". "Eso haría una persona que estima su tierra y que defiende los intereses valencianos", ha resaltado, al tiempo que ha criticado que Llorca no esté "en eso" y se pegue "muchas palmas en el pecho" cuando renuncia a 3.600 millones de euros "de todos los valencianos".

"Matices importantes" del PPCV

Pese a las palabras del presidente de AVE, que suponen una presión hacia los 'populares', su síndic en las Corts, Fernando Pastor, ha justificado los "matices importantes" de su formación a la propuesta del nuevo modelo de financiación planteada por el Gobierno, como el fondo de nivelación transitorio, "lo que pedía Arcadi España" cuando era conseller de Hacienda, y ha defendido que los 'populares' también quieren "lo mejor para los valencianos", al igual que Boluda "como buen valenciano", ha indicado.

El síndic del PPCV, Fernando Pastor, habla con los representantes en la Mesa de las Corts, este martes. / José Cuéllar/Corts

En este punto, ha criticado que el nuevo modelo ha sido "cocido y cocinado" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, y ha argumentado que como ejemplo de que en el PPCV no son "tan malos" es que únicamente Canarias y Cataluña han aceptado la propuesta del Ejecutivo central, "ni siquiera" el resto de CCAA gobernadas por el PSOE. "Como Boluda, nosotros también queremos lo mejor para la Comunitat Valenciana", ha garantizado.

Cuestionado sobre si Feijóo, en caso de gobernar a partir de 2027, ofrecería también esos 3.600 millones a la Comunitat Valenciana, Pastor ha defendido que "por supuesto que sí" porque, según ha argumentado, "el compromiso del PP con esta tierra siempre ha sido fuerte y valiente" y por ello Pérez Llorca "se deja la piel todos los días". De hecho, ha prometido que, si el PP gobierna España, impulsará un proyecto "serio y mucho más beneficioso" que el que ahora está encima de la mesa.

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La postura es totalmente contrari por parte de Vox cuyo portavoz parlamentario, José María Llanos, ha insistido en que el sistema de financiación es "fallido y ha fracasado", por lo que ha abogado por una "reforma absoluta de arriba hacia abajo" y con "homogeneidad para todas las regiones", al tiempo que ha rechazado aceptar una solución "cortoplacista" y ha defendido una "a medio y largo plazo". "Boluda mira sus intereses empresariales y me parece lícito, pero lo que 'va davant' es el País Vasco y Cataluña, y la Comunitat Valenciana siempre tiene que mendigar", ha advertido.