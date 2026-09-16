Llorca apura sus opciones para llegar como candidato al debate inicial de las Corts

Que el Debate de Política General va a estar condicionado por el horizonte electoral, vislumbrándose, como muy tarde para el 23 de mayo, estaba claro. Si ya de normal es un escenario ideal para exhibir logros, propuestas y proyecto (o denostar el del rival), este año, con las urnas a menos de 10 meses, más aún. La novedad en este caso es que dos semanas antes de que comiencen a escucharse los discursos, la propia elección de la fecha ha acabado marcada por la carrera hacia las elecciones con un factor determinante: el intento del PPCV de que Juanfran Pérez Llorca llegue a la gran cita parlamentaria ungido como candidato a la Generalitat.

En realidad, nadie es oficialmente candidato en unas elecciones hasta que su nombre aparece al frente de la lista en el BOE con el aval de la Junta Electoral, lo que no significa que la designación dentro de un partido no tenga importancia. Tanto hacia dentro de la propia organización como hacia afuera. Y los 'populares' y Llorca lo saben. De ahí que por mucho que el mensaje oficial en las estructuras de la Comunitat Valenciana sea que no hay preocupación y que lo importante es gobernar, el president y su equipo apuran sus opciones para que cuando tenga que intervenir en el hemiciclo en el arranque del último curso de la legislatura lo haga ya ratificado como aspirante a la Generalitat.

Las posibilidades de que el jefe del Consell hable con esa vítola en su reestreno en las Corts tienen una fecha marcada en rojo: el 28 de septiembre. Para ese día, en Madrid, hay prevista una junta directiva nacional presidida por Alberto Núñez Feijóo en la calle Génova de la que podría salir la luz verde que Llorca lleva esperando desde antes de verano. Ese mismo día, también por la mañana, empezará el Debate de Política General tras el acuerdo este martes de PP y Vox en la junta de síndics, apurando los plazos de una doble cita (tendrá su continuación el día 30 con la votación de las propuestas de resolución) que tiene como tradición celebrarse en septiembre.

El debate empezará a las 12 horas, pese a que habitualmente los plenos en las Corts suelen hacerlo en su primera jornada a las 10:30 horas. Este cambio provoca dosis de cierta sorpresa y algo más de sospecha por parte de la izquierda, sobre todo, cuando la justificación de esta modificación se basa en que el jefe del Consell tiene "agenda" antes. "No sé si la agenda será que ese día hay comité del PP", cuestionó el síndic de Compromís, Joan Baldoví. "No tiene mucho sentido que empiece a las 12, tenemos un president supeditado a los intereses y preocupaciones propias", añadió el síndic del PSPV, José Muñoz.

Dudas por la agenda

Y pese a que el síndic del PP, Fernando Pastor, tratase de minimizar la cuestión ("la hora es lo menos importante", dijo), ni él ni las fuentes consultadas del Palau de la Generalitat aclararon de qué se trataba, ni especificaron si esa "agenda" corresponde a una cuestión del partido, de gobierno o personal. La reunión de la dirección del PP suele ser sobre las 12 de la mañana y en Madrid, lo que haría casi imposible ir a esta y volver para el debate. Otras suposiciones es que podría hacer coincidir una hipotética designación en esta cumbre con el momento previo a que interviniera la oposición. O incluso que al empezar más tarde la réplica del PSPV no entrase en los informativos del mediodía, como hizo Carlos Mazón en los últimos debates estirando sus discursos por encima de las 4 horas.

El síndic del PPCV, Fernando Pastor, habla con los representantes en la Mesa de las Corts, este martes. / José Cuéllar/Corts

El Debate de Política General es la gran cita parlamentaria para el 'president' de la Generalitat, el momento en que debate de tú a tú con la oposición. Y en año electoral suele tener tintes de inicio de campaña y promesas a futuro. Es por ello que no es lo mismo plantear el horizonte de actuación del Consell para los siguientes meses con dudas sobre su continuidad (lo que en política se llama el 'pato cojo') que hacerlo con el traje puesto de candidato que permite dar la sensación de primeras propuestas electorales. No llevarlo es abrir una puerta a las críticas de la izquierda, que tendría un flanco fácil que el PP ha tratado de taponar por la vía de la elasticidad de los plazos.

En el equipo próximo al actual jefe del Consell esperaban que el debate sobre su candidatura, para la que sigue siendo el máximo favorito, estuviera cerrado antes. No se descarta que pudiera haber algún movimiento previo, no obstante, por el camino han pasado ya varias ocasiones, como visitas del propio Feijóo o de su número dos, Miguel Tellado, a tierras valencianas sin referencia al futuro de Llorca. También manejaban en el Palau la convocatoria de un acto para el 19 de septiembre donde Génova debía confirmar a los candidatos autonómicos, pero ese evento, similar al que hubo en julio con los aspirantes a las capitales de provincia, al final no se llevará a cabo.

Inicio con comisiones

Con todo ello no parece del todo casual el estiramiento de plazos en las Corts (algo que tampoco es novedad) donde casi habrá una multipantalla en espera de una última oportunidad por ver si Feijóo, desde Génova, manda algún mensaje de confirmación antes de tener que chocar con la oposición. Tanto es así que la novedad de este debate es que no será en realidad el inicio de la actividad parlamentaria en el nuevo periodo de sesiones ya que la semana de antes (la próxima, del 21 al 25 de septiembre) se celebrarán hasta cuatro comisiones.

Tras ello, el calendario aprobado por la junta de síndics prevé que en estos próximos tres meses y medio haya seis semanas con sesiones plenarias, dos al mes que tendría su finalización en la semana del 21 al 23 de diciembre. Lo que no hay previsto, como ya ocurrió el curso pasado, es la habilitación de fechas para la tramitación de los presupuestos para 2027, algo ante lo que Vox abrió la puerta a modificarlo si el Consell decidiera impulsar unos nuevos, poco probable tras aprobar los últimos a finales de julio.

Casualmente, e igual que ocurrió el año pasado, cuando no habrá convocatoria de plenos en las Corts será en la semana del 29 de octubre, día del aniversario de la dana que cae jueves (habitual jornada de sesión de control), pero tampoco en la anterior, ni en la posterior. Casualidades o no, el parlamento valenciano se pasará tres semanas seguidas sin plenos entre la semana del 13 y 16 de octubre y la del 9 y 13 de noviembre, un espacio temporal sin debates en el hemiciclo que en los tres meses acordados solo ocurre en torno al aniversario de la catástrofe.