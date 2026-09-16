Rahma, madre de un niño con una enfermedad rara: "Cuando hablé de abortar me trataron como a una asesina, y ahora me tildan de loca por querer un tratamiento continuado para mi hijo"

Ádam tiene 8 años y una enfermedad rara (Síndrome de duplicación 14q), que es genética y se detectó en el embarazo, a las 12 semanas. Su madre, Rahma, asegura que hasta el sexto mes de embarazo preguntó por la posibilidad de abortar en el sistema valenciano de salud. "Cada vez que preguntaba me hacían sentir fatal. Me dijeron que eso era asesinar al bebé y que podía vivir con su enfermedad. Y claro que vive, pero puede vivir mejor y en eso es en lo que estoy centrada ahora. Los resultados tardaron demasiado, yo ya sentía a mi bebé y encima me dijeron que la solución era tomar una medicación 'para asesinarlo' y luego parirlo muerto. Decidí seguir adelante y ahora, los mismos que me llamaron asesina me llaman loca por querer un tratamiento continuado para mi hijo", relata Rahma.

Ádam retomó el tratamiento el pasado lunes. / Levante-EMV

La mujer se vio obligada a acudir a Levante-EMV tras ver cómo el hospital Doctor Peset había interrumpido las sesiones de neurorrehabilitación que el pequeño recibía en el Hospital Vithas Valencia Consuelo desde hacía 7 años. "Llevo peleando las terapias desde que tenía un año. Porque tras nacer me las negaron en la sanidad pública al asegurar que lo que tiene es una enfermedad genética rara, de nacimiento. El primer año de vida me endeudé y las pagué yo. Salí adelante gracias a la ley de Segunda Oportunidad. Cuando el niño tenía un año me planté en la conselleria de Sanidad y conseguí que me pautaron las sesiones que tiene desde entonces gracias a la intervención de una responsable del servicio.

Desde entonces, la mujer asegura que la lucha es constante. "Hace dos años pasó una situación similar, pero al final no interrumpieron las sesiones. Esta vez sí lo hicieron y te hundes. Porque sabes cómo de necesaria es la terapia para tu hijo y temes que pierda lo que ha avanzado con tanto esfuerzo. Mi hijo no es un mueble. Su mejoría es la de todos. Son tratamientos caros para avances lentos, pero es necesario que siga su rutina", explica.

Ayer lunes, Ádam retormó sus sesiones en el Hospital Vithas Valencia Consuelo. "Quiero mostrar desde aquí mi agradecimiento al equipo médico, que siempre ha tratado y sigue tratando tan bien a mi hijo. Calidad humana y conocimiento técnico", recalca Rahma.

Ádam, en la terapia de ayer en Hospital Vithas Valencia Consuelo. / Levante-EMV

Por las tardes, para no perder colegio

La segunda batalla de Rahma se ha centrado en conseguir que las sesiones de neurorrehabilitación en el hospital Doctor Peset sean por la tarde. "Me plantearon la posibilidad de que el niño fuera a las sesiones pautadas en horario de mañana. Pero eso significa que el niño deja de ir al colegio. Llegaron a decirme que el absentismo escolar en niños como Ádam no es importante porque no se enteran de mucho... Me parece una falta de respeto y de sensibilidad terrible. Mi hijo tiene derecho a su educación, a ir al colegio y tener su rutina", añade.

Tras la insistencia de Rahma, Adam continuó ayer lunes su tratamiento en el Hospital Vithas Valencia Consuelo ya que la respuesta de la Conselleria de Sanidad ha sido mantener las sesiones pautadas en el hospital privado hasta el 31 de octubre, momento en el que derivarán a Ádam a las sesiones de neurorrehabilitación que se van a abrir en horario vespertino en el hospital Doctor Peset.

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Una enfermedad genética rara que no afecta a todos por igual La duplicación parcial del brazo largo del cromosoma 14 es una enfermedad genética rara que puede afectar el crecimiento, el aprendizaje, el desarrollo y los rasgos físicos. "No todas las personas tendrán la misma experiencia, y algunas pueden tener hipotonía (tono muscular bajo), problemas de alimentación, retrasos en sentarse o caminar, o diferencias en el corazón, los ojos u otros órganos. Este cambio cromosómico suele ser crónico, y el tratamiento se centra en las necesidades de cada persona, como apoyo para la alimentación, fisioterapia y logopedia, educación especial y atención por especialistas", explican fuentes médicas a Levante-EMV.

La familia ya respira más tranquila. "La vida de mi hijo es difícil. Familias como la mía lo que necesitan es apoyo de la Administración, del sistema público. Convivir con una enfermedad rara es complicado, pero mi hijo tiene los mismos derechos que el resto. Tener que pelear cada tratamiento es agotador. Pago religiosamente mis impuestos. La gente cree que a ellos no les puede pasar lo que nos ha pasado a nosotros. Yo tampoco lo pensaba, la verdad. Pero cuando te enfrentas a esta realidad te das cuenta de que lo que me dijeron en el embarazo era mentira. No hay recursos para una discapacidad como esta. Los tratamientos son muy caros y estoy cansada de que me traten como si me hicieran un favor. Mi hijo tiene derechos, y ya está su madre para exigirlos", concluye.