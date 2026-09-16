Seis rectores valencianos reconocidos con la medalla del Club de Encuentro Manuel Broseta

El Club de Encuentro Manuel Broseta celebró este lunes el acto de presentación del libro que conmemora el 40 aniversario de esta asociación dedicada a fomentar espacios de debate y que alcanzó esta efeméride en 2024, si bien la dana del 29-O y sus consecuencias obligaron a posponer esta puesta de largo. El evento ha tenido lugar en el paraninfo de la Universitat de València y han asistido numerosas personalidades del ámbito civil e institucional de la Comunitat Valenciana.

Además de la presentación en sociedad del libro, que repasa la historia de la entidad a través de testimonios de quienes han participado en sus actos durante estas cuatro décadas, el Club de Encuentro Manuel Broseta ha aprovechado la ocasión para hacer entrega de la medalla del club a seis rectores de universidades valencianas que han colaborado en la edición de la obra.

Así, han recibido esta distinción Juan Luis Gandía (Universitat de València), José Manuel Pagán (Universitat Politècnica de València), Jesús Lancis (Universitat Jaume I), Eva María Giner (Universidad Internacional de València), Higinio Marín (Universidad UCH-CEU) y Rosa Sanchidrián (Universidad Europea de València).

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Asimismo, el Club de Encuentro ha anunciado los primeros pasos de la programación del curso 2026-2027 que acaba de arrancar. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, participará en un diálogo el próximo 21 de septiembre, mientras en el siguiente acto está previsto que participen representantes de la patronal y sindicatos.