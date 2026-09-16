El Seprona investiga las causas del incendio de Tuéjar
El incendio forestal ha calcinado ya 880 hectáreas y las autoridades mantienen la alerta ante las fuertes rachas de viento que complican las labores de extinción en la zona de Tuéjar
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha confirmado que los agentes del Seprona de la Guardia Civil ya están investigando sobre el terreno las causas y el origen del incendio forestal de Tuéjar, cuyo inicio se sitúa en un barranco próximo a terrenos de cultivo. Desde ahí y en apenas unas horas, las llamas avanzaron rápidamente en apenas unas horas.
Según la información facilitada por delegación del Gobierno y el Cecopi, el fuego ya ha calcinado alrededor de 880 hectáreas en la zona y los responsables de su extinción temen que las fuertes rachas de viento previstaspara esta tarde compliquen las labores del operativo de extinción. Las autoridades temen especialmente que el avance de las llamas alcance el entorno del pantano de Benagéber, un área con una gran masa forestal.
Dispositivo
Para combatir el fuego, se ha desplegado un amplio dispositivo operativo. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha incorporado 150 efectivos, 50 medios terrestres y 2 medios aéreos con base en Bétera, sumándose a las 4 unidades de brigadas forestales del Ministerio de Transición Ecológica y a los medios aéreos adicionales movilizados.
Respecto a la situación de las personas desalojadas, los campistas alojados en el camping de Tuéjar ya han recibido autorización por parte de la dirección del incendio para regresar a las instalaciones. Sin embargo, el resto de las evacuaciones dentro del perímetro se mantienen vigentes tal y como se indicó desde el inicio, manteniéndose realojados unos 25 afectados en sus viviendas o en las dependencias habilitadas en los municipios de Tuéjar y Benagéber.
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