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Aviso naranja en Valencia
Última hora del aviso naranja en Valencia: Aemet avisa de fuertes lluvias, tormentas y granizo
Aemet activa el aviso para este miércoles en toda la provincia de Valencia, con riesgo de superar los 80 litros en dos o tres horas entre las 16h y la medianoche
La Comunitat Valenciana se prepara para un cambio brusco del tiempo este miércoles. Aemet ha activado el aviso naranja en toda la provincia de Valencia por lluvias intensas y tormentas entre las 16.00 y las 00.00 horas, con acumulaciones que pueden alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en una hora y superar los 80 litros en dos o tres horas. Las tormentas podrán ir acompañadas además de granizo de entre tres y cuatro centímetros, especialmente en las zonas de interior y prelitoral. Muchos municipios de la provincia ya han empezado a tomar medidas de prevención:
Cesar Ramos
Sagunt insta a extremar las precauciones ante la alerta naranja
El Ayuntamiento de Sagunt ha instado a extremar las precauciones ante la alerta naranja por precipitaciones y tormentas para este miércoles, 16 de septiembre, desde las 16 hasta las 23:59 horas. Hasta el momento, el consistorio no ha transmitido la suspensión de la actividad escolar u otras actividades y también en el resto de la comarca hay previsión de mantener las clases. Más información, aquí
Moisés Domínguez
Suspendido el Congreso Fallero
El Ayuntamiento de València ha anunciado la suspensión del Congreso Fallero en su sesión del miércoles, a causa de la alerta meteorológica. Con lo que el esperado debate sobre materias como los festejos oficiales, la inclusión del Concurso de Llibrets de Lo Rat Penat en esa 'serie oro', o el uso de la indumentaria y las recompensas (eventos que estaban agendados en la reunión del día 16) quedan postergados hasta que se levante la alerta, que bien podría ser el jueves 17.
Levante-EMV aplaza su Encuentro de la Información Comarcal debido a la alerta naranja
El Encuentro de la Información Comarcal de Levante-EMV, previsto para este miércoles, 16 de septiembre, queda aplazado ante la alerta naranja por lluvias y tormentas activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en toda la provincia de Valencia. La jornada se celebrará finalmente el 30 de septiembre.
Teresa Juan-Mompó
El riesgo de fuertes lluvias obliga a cerrar instalaciones en Cullera y cancelar actos festivos en Sueca
Los ayuntamientos de la Ribera se preparan ante la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas decretada para mañana, miércoles 16 de septiembre. Numerosas corporaciones han advertido a través de las redes sociales y canales de comunicación haciéndose eco del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana y de la AEMET, sobre el episodio meteorológico, que comenzará a partir de las 16:00 horas y se mantendrá activo hasta la medianoche, con una previsión de acumulaciones de agua que podrían alcanzar los 30 o 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora y hasta 80 litros en doce horas, pudiendo ir acompañadas de granizo de entre 3 y 4 centímetros.
Puedes leer la noticia completa aquí.
Pascual Fandos
Alzira refuerza la limpieza de la red de alcantarillado para mejorar el drenaje ante la llegada de lluvias
El Ayuntamiento de Alzira ha impulsado una actuación extraordinaria de limpieza, adecuación y mantenimiento de la red de alcantarillado y de los colectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la capacidad de drenaje ante los episodios de lluvias que habitualmente se producen durante el otoño. De hecho, la Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), ha activado para este miércoles la alerta de nivel naranja en toda la provincia de Valencia ante la previsión de lluvias y tormentas con acumulados de 40 litros por metro cuadrado en una hora y posibilidad de que se superen los 80 l/m2 en dos o tres horas.
Emergencias pide a los ayuntamientos extremar la prevención ante posibles inundaciones
El secretario autonómico de Emergencias ha pedido a los municipios que eviten el estacionamiento de vehículos en zonas susceptibles de inundarse, como cauces secos, riberas de ríos y barrancos. Lasheras recuerda que pueden producirse crecidas súbitas incluso aunque no esté lloviendo en ese punto, capaces de arrastrar vehículos y personas.
También recomienda señalizar e impedir el paso por vados inundables, informar del riesgo en zonas de acampada y otros eventos y repasar con la población los consejos de protección civil.
Emergencias pide extremar la precaución ante las lluvias y tormentas
Ante el episodio de lluvias previsto en la Comunitat Valenciana, se recomienda consultar el riesgo meteorológico de los lugares a los que se vaya a viajar, conducir a velocidad moderada y, siempre que sea posible, utilizar vías principales.
Además, Emergencias recuerda una de las recomendaciones más importantes: no intentar nunca atravesar un barranco con agua ni una zona inundada o con acumulación de agua, aunque parezca que se puede cruzar.
Cierre de centros educativos por la alerta naranja en València
Asimismo a los centros de la pedanías de El Saler y Pinedo a partir de las 15h se les ha comunicado que pasen las actividades al interior o prevean la salida y recogida de los alumnos:
1. CEIP Luis Santangel (El Saler)
2. IES El Saler
3. CEIP Pinedo
4. Escuela Infantil Municipal Pinedo
5. Universidad Popular Pinedo
En el resto de centros educativos de la ciudad se ha comunicado que a partir de las 15h las actividades previstas se realicen todas en el interior.
Cierre de colegios por la alerta naranja en València
Respecto al ámbito educativo se suspende desde las 14h las actividades en los centros ubicados en zona inundable y zona afectadas por la dana garantizándose la prestación del servicio de comedor hasta las 15h:
Centros en zonas inundables:
1. CEIP Camí de l’Horta (Benimàmet- Beniferri)
2. CEIP José Senent (Massarrojos)
3. IES Isabel de Villena (València)
4. CEIP Blasco Ibáñez (València)
5. Escola Privada de Música El Palmar
6. Escola Privada de Música Agrupación Musical Massarrojos
7. Centre Universitat Popular Poble Nou
8. Centre Universitat Popular Carpesa
9. Centre Universitat Popular Massarrojos
10. Centre Universitat Popular El Palmar
Cierre de centros educativos por la alerta naranja en València
Respecto al ámbito educativo se suspende desde las 14h las actividades en los centros ubicados en zona inundable y zona afectadas por la dana garantizándose la prestación del servicio de comedor hasta las 15h:
Centros de Pedanías afectadas por la dana 2024:
1. Centro Privado Nuestra Señora del Rosario-Trinitarias (Castellar-Oliveral)
2. CEIP Forn d’Alcedo
3. CEIP Padre Manjón (La Torre)
4. Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral
5. Escola Privada de Música C. Instr. Musical Castellar-Oliveral
6. IES Ravatxol (Castellar-Oliveral)
7. CEIP Castellar-Oliveral
8. Centre Priv. Ed Inf. 1er. Cicle Sambori (La Torre)
9. Centre Privat FP CFFolgado (Faitanar)
10. CEE Pub. Rosa Llácer (Castellar-Oliveral)
11. Centre Priv. Ed. Inf. 1er. Cicle Formiguetes (Castellar-Oliveral)
12. Escola Privada de Música Sedajazz (La Torre)
13. Centre Universitat Popular Castellar-Oliveral
14. Centre Universitat Popular Forn d’Alcedo
15. Centre Universitat Popular La Torre
16. Centro Ocupacional de La Torre
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