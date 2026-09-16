La UPV pone una “pica” en China: así es Hangzhou, la urbe hipertecnológica de 13 millones de habitantes que acoge su campus

Buscarla en YouTube da una primera idea de la reacción mayoritaria al llegar a Hangzhou: la sorpresa. En la plataforma online de vídeos por excelencia, los títulos de algunos contenidos subidos van en la línea de “Esta ciudad china es de otro mundo”, “Descubre una ciudad de contrastes”, “¡Esto no puede ser China!” o “La gema escondida de Zhejiang”. Sorpresa, en general, por descubrir una ciudad que no suele aparecer en las guías turísticas de China, ni en los telediarios, ni en la literatura, pero en la que viven casi 13 millones de habitantes y que se ha convertido en un polo tecnológico mundial. Es en este gigante chino, discreto y casi inabarcable, en el que se ha instalado el campus del Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), que se inaugura oficialmente este fin de semana. El campus de la Universitat Politècnica de València en China es el primero de una universidad pública española en el gigante asiático.

Lejos queda la historia de la ciudad y su área que fue, hace 5.000 años, una de las ciudades más prósperas del mundo, admirada incluso por Marco Polo. Entonces, la industria de la ciudad se especializaba en la porcelana y los textiles. Hoy, los telares y los hornos han dejado paso a los centros de datos y la industria.

El campus de la BVPI en Hangzhou / UPV

IA, drones y una “ciudad del futuro”

Y es que el campus de Hangzhou está estratégicamente cerca de la Ciudad Científica y Tecnológica del Futuro de Hangzhou, el Silicon Valley asiático, sede de empresas como la compañía de comercio online, logística, IA y computación en la nube Alibaba, la empresa de inteligencia artificial DeepSeek o la compañía de robótica Unitree. La Hangzhou Future Sci-Tech City no es una “ciudad” independiente, sino un enorme distrito de innovación dentro de Hangzhou, creado expresamente para concentrar empresas tecnológicas, centros de investigación, universidades, incubadoras y talento. Aunque no en poco espacio: tiene 128 kilómetros cuadrados, es decir, una superficie cercana a la de toda la ciudad de València. Acoge más de 1.140 empresas nacionales de alta tecnología, cuatro laboratorios y más de 60 parques tecnológicos e incubadoras.

Esas son, en líneas generales, las bases del perfil tecnológico de Hangzhou: inteligencia artificial, computación en la nube, software, semiconductores y redes de nueva generación, biomedicina, robótica y fabricación avanzada. Más recientemente, se está apostando también por la ciencia del cerebro, con el desarrollo de interfaces cerebro-máquina, además de por la llamada “economía de baja altitud”, es decir, drones y vehículos aéreos autónomos.

El campus de la BVPI en Hangzhou / UPV

“Esta ciudad china es de otro mundo”, “Descubre una ciudad de contrastes”, “¡Esto no puede ser China!” o “La gema escondida de Zhejiang” son títulos de vídeos sobre Hangzhou, pero podrían ser reacciones al campus del Beihang Valencia Polytechnic Institute de la UPV. La universidad de Beihang en general cuenta con una superficie total construida de 770.000 m2 para aulas, laboratorios, talleres, salas de reuniones, oficinas, despachos o espacios compartidos. Fue inaugurada en 2023 y reúne estudiantes y docentes de 140 nacionalidades distintas.

La visión es futurista: 14 laboratorios de última generación, una biblioteca con 2.400 plazas, gimnasio, pista de atletismo, piscina, campos de fútbol, canchas de baloncesto, pistas de tenis, bádminton, pinpón, voleibol, auditorio para conciertos con más de 1.000 asientos, y una residencia de 2.000 plazas, equipada con un restaurante universitario y varias cantinas.

Allí, el BVPI impartirá 4 grados, 6 másteres universitarios y 4 programas de doctorado que aún están pendientes de aprobación, 100% en inglés. El primer curso del BVPI en estas instalaciones, cuenta con 383 estudiantes matriculados, 243 en los cuatro grados y 140 en los seis másteres que se impartirán.

De ellos, habrá 37 alumnos españoles en estudios de grado y 40 en posgrados, 77 en total. Mayoritariamente, lo que habrá será alumnado chino: 206 estudiantes de procedencia china cursarán grados mientras que 100 se han inscrito en los másteres, 306 en total, casi el 80%. Además, la plantilla docente del BVPI estará compuesta en un 34% por profesorado de la UPV y el restante 66% de profesorado internacional. En concreto, por parte de la UPV, viajarán al campus de Hangzhou un total de 100 docentes, todos ellos doctores, y permanecerán allí en estancias de entre dos y cuatro semanas, impartiendo una formación intensiva, según la figura de “flying professor”.

Qué se estudia y cuánto cuesta

La oferta académica de la UPV incluye cuatro grados internacionales impartidos íntegramente en inglés: Communication Networks and Systems, Computer Science and Technology, Intelligent Manufacturing y Robotics Engineering. Asimismo, en el ámbito de posgrado, el campus ofrecerá seis másteres universitarios especializados en sectores tecnológicos de alta demanda: Aerospace Systems, Artificial Intelligence Technologies, Wireless Communications, Computer Science and Technology, Robotics Engineering e Intelligent Manufacturing.

¿Cuánto cuesta estudiar en el campus chino de la UPV? En el caso de los grados, de cuatro años de duración, el crédito tendrá un coste de 102,15 euros, lo que sitúa el precio anual en 6.129 euros. Para los másteres, el crédito costará 71,51 euros y el importe por curso será de 4.290 euros.

El campus de la BVPI en Hangzhou / UPV

El alojamiento en la residencia del campus BVPI tiene un coste aproximado de 250 euros al año por estudiante en habitación doble. Las habitaciones individuales, reservadas para alumnado de doctorado, rondarán los 300 euros anuales.

A estos gastos se suma la manutención. Según las estimaciones del campus, un estudiante puede desayunar, comer y cenar en los restaurantes y cantinas universitarios por unos 7,5 euros al día.

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El acceso a las titulaciones del BVPI puede realizarse tanto por el sistema chino como por el español, con todos los trámites de forma telemática. Para los estudiantes que accedan por la vía española, el procedimiento será el mismo que en el resto de titulaciones de la UPV: en los grados, mediante preinscripción y adjudicación según la nota obtenida; y en los másteres, en función de los méritos académicos y profesionales establecidos por cada título. Cada grado ofrece 75 plazas de nuevo ingreso, 25 de ellas reservadas para el sistema español, mientras que cada máster cuenta con 45 plazas.