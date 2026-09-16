València cambia de marcha: del coche como protagonista a una ciudad rediseñada por y para las personas

Durante décadas, fer ciutat llevaba implícito hacerle sitio al coche. Las avenidas se ensancharon para que circular fuera más fácil, las calles reservaron parte de su espacio al aparcamiento y los semáforos, los cruces así como buena parte del paisaje urbano terminaron organizándose alrededor de unos vehículos que, aunque solo transportan a unas pocas personas, necesitan mucho espacio para moverse, pero todavía más para quedarse quietos. Era una idea tan incorporada a la vida cotidiana que apenas hacía falta discutirla: si había más coches, había que encontrarles más sitio. La respuesta parecía obvia.

No obstante, València lleva algunos años planteando una pregunta diferente. Ahora ya no se trata de imaginar una ciudad sin coches, sino de decidir cuánto espacio debe ocupar cada forma de moverse en un escenario que cuenta con recursos limitados: sus calles. Sin ir más lejos, estas transformaciones se han ido viendo en lugares muy concretos, como la Plaza del Ayuntamiento, que recuperó unos 12.000 metros cuadrados para el peatón, o la Plaza de la Reina, donde se hizo algo muy similar, convirtiendo espacios que durante años habían servido para atravesar y aparcar en lugares donde ahora es posible caminar, esperar o simplemente estar.

La avenida Pérez Galdós, tras el asfaltado. / Germán Caballero

Más recientemente, las obras de la reurbanización de los 2,2 kilómetros entre el paseo de la Petxina y la calle Sant Vicent Màrtir encaran ya su recta final. Un cambio que, según informan desde el Ayuntamiento de València, «dotará a los vecinos de mayor comodidad y calidad de vida al disponer de mayor espacio peatonal, con aceras de hasta siete metros, y menores emisiones de CO2 y ruido tras la colocación de 54.000 metros cuadrados de asfalto fonoabsorbente». Y aunque todos estos cambios parezcan urbanísticos, en realidad se trata de una cuestión de prioridades. Porque cuando un coche pierde espacio, otro usuario lo gana.

La mejor ciudad para moverse en bicicleta

Este desplazamiento de prioridades también puede medirse en la forma en que los valencianos se mueven. La red ciclista de la ciudad supera ya los 225 kilómetros, a los que se suman casi 47 kilómetros de ciclocalles, lo que ha hecho que se convierta en la mejor ciudad de España para desplazarse en bicicleta, según indica el índice Copenhagenize. La bicicleta, que durante años tuvo que abrirse paso entre el tráfico, cuenta ahora con una infraestructura propia que permite recorrer la ciudad de una manera que antaño habría resultado difícil de imaginar. No es solo que haya más bicicletas; es que la ciudad ha empezado a reservarles un lugar.

Pero aunque la bicicleta representa el cambio más visible, es el transporte público el que muestra hasta qué punto puede ser importante cuando una ciudad intenta reducir su dependencia del vehículo privado. En 2025, la EMT alcanzó los 120,5 millones de viajeros, su récord histórico, mientras Metrovalencia registró alrededor de 92,7 millones. Son cifras que cuentan una historia distinta a la de una ciudad simplemente más congestionada: cada autobús y cada tren concentran desplazamientos que, de realizarse individualmente, necesitarían muchos más vehículos y, por ende, mucho más espacio. La unidad de medida de una calle, por tanto, podría empezar a ser otra: no cuántos coches caben en ella, sino cuántas personas es capaz de mover.

Una ciclista circulando por el carril bici de Russafa. / Germán Caballero

El cambio resulta todavía más interesante cuando se compara con lo que ocurre en el conjunto de España. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025, el coche continuó siendo el medio de transporte más utilizado por la población de 16 años o más, con un 53,5 %. No obstante, las diferencias atendiendo al tamaño del municipio fueron enormes. En las localidades de menos de 10.000 habitantes, el coche fue el medio principal para el 73,5 % de la población, mientras que en los municipios de más de 500.000 habitantes el porcentaje cayó hasta un 29,6 % y el transporte público alcanzó el 48,8 %. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, además, el transporte público fue ya la opción más habitual, con un 43,4 %, frente al 34,3 % del coche. Las grandes ciudades cambian las reglas del juego porque concentran destinos, ofrecen alternativas y hacen que depender del automóvil deje de ser la única manera de desplazarse.

Conectar la capital al resto de municipios

Aunque todavía está lejos de haber resuelto el problema, València parece estar siguiendo precisamente esa dirección. En abril de 2026, el tráfico de los principales accesos a la ciudad se situó un 5,48 % por debajo del nivel de 2019, mientras que el tráfico interior era también inferior al de aquel año. Al mismo tiempo, el uso del transporte público y de la bicicleta ha conseguido mantener una evolución positiva. La imagen que aparece no es la de una ciudad en la que los coches han desaparecido, sino la de una ciudad que consigue funcionar con una proporción menor de ellos en sus desplazamientos internos.

Vista panorámica de la ciudad. / LEV-EMV

Y ahí aparece la contradicción que probablemente mejor explica la movilidad de València: aunque la ciudad puede estar reduciendo su dependencia del coche, continúa recibiendo una enorme cantidad de vehículos procedentes de fuera. Los primeros datos de la Zona de Bajas Emisiones muestran que el 55 % de los registros correspondía a vehículos procedentes del exterior de València, frente al 45 % de residentes. La capital no puede entenderse separada de su área metropolitana, porque buena parte de quienes necesitan entrar en ella cada día no han elegido necesariamente vivir a una distancia que permita sustituir el coche por una bicicleta. La movilidad sostenible, por tanto, no se juega solo en la Plaza del Ayuntamiento o en un carril bici del centro, sino también en la capacidad de conectar Paterna, Torrent, Burjassot, Mislata o cualquier otro municipio con la capital sin obligar a sus habitantes a conducir hasta ella.

Encajar las piezas del puzle

Por todo ello, la discusión sobre movilidad no debería reducirse a una guerra entre coches y bicicletas. En realidad se trata de una discusión sobre cómo repartir un espacio limitado entre personas que tienen necesidades diferentes. El peatón necesita una acera segura; el autobús, un carril que le permita avanzar; la bicicleta, una infraestructura continua; el comercio, recibir mercancías; una persona con movilidad reducida, un vehículo concreto y quien vive fuera de la ciudad, poder llegar hasta ella. Ahora, el reto es hacer encajar todas esas piezas en el mismo número de calles, teniendo en cuenta que cada metro que se concede a una deja de estar disponible para las demás.

Y quizá ahí esté el verdadero cambio. Durante mucho tiempo, el problema se planteaba como una cuestión de capacidad: cuántos coches podía soportar una calle y qué había que hacer para que cupieran más. Ahora empieza a plantearse como una cuestión de eficiencia y de espacio: cómo conseguir que más personas puedan desplazarse utilizando menos superficie y con un menor coste ambiental. Es innegable que el coche seguirá formando parte de la ciudad, pero ya no tiene por qué ser la medida.

Dos autobuses de la EMT circulan por Marqués de Sotelo, junto a la plaza del Ayuntamiento. / Francisco Calabuig

Ciudades del futuro

La ciudad del futuro tampoco tiene por qué ser una ciudad sin coches. Puede ser, sencillamente, una ciudad en la que coger el coche deje de ser la respuesta automática para ir a cualquier parte. Una ciudad donde el autobús sea suficientemente rápido, el metro suficientemente accesible, la bicicleta suficientemente segura y caminar suficientemente cómodo como para que dejar el coche aparcado no sea un sacrificio, sino una opción.

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Al final, tal vez la transformación de València pueda resumirse en una imagen sencilla: durante años se cuestionó cuánto tráfico podía soportar una calle; ahora parece que la pregunta es cuánta vida puede soportar. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, no solo cambia completamente la forma de pensar. También la de fer ciutat.