Volver a estudiar después de los 30: "Volver a clase con compañeros de la edad de tu hijo es raro, pero vale la pena"

Laura González llevaba más de quince años detrás del mostrador de una conocida firma de moda, donde cada tarde atendía a las decenas de clientes que desfilaban por el centro comercial en el que trabajaba hasta hace seis meses. Medio año en el que su vida ha dado un "cambio radical" al conseguir plaza en el hospital en el que ahora trabaja de enfermera. Esa era su vocación desde pequeña, y ahora es una realidad al completar el Grado en el que se matriculó hace más de cinco años. "Volver a clase a mi edad, y con compañeros que podrían tener la edad de tu hijo es extraño, pero ha merecido la pena", confiesa esta valenciana de 47 años que acaba de empezar una segunda vida laboral en un campo hasta ahora desconocido.

El suyo no es un caso aislado. Como ella, más de dos millones de españoles cambian de sector profesional cada año, según los datos publicados por el SEPE en el informe "Movilidad sectorial y ocupacional de la contratación en España". Solo en 2024 -el último año del que hay registros, a la espera de que se publiquen los datos de 2025- de los 15,4 millones de contratos que se formalizaron ese año, 2,2 millones implicaron un cambio de sector económico, lo que representa una tasa de movilidad intersectorial del 17,90 %. Por edades, las personas de entre 30 y 45 representaban el grupo mayoritario, mientras que los mayores de 45 suponían el 16,7 del total.

Modelos de estudio más flexibles

Esta estadística queda reflejada en las aulas, especialmente en las de Formación Profesional (FP), donde un 13,9 % de los matriculados en Grado Medio supera los 30 años, mientras que en Grado Superior la cifra se eleva al 17,6 % del alumnado. Una tendencia ya consolidada que ha forzado un cambio en los métodos de enseñanza de escuelas y universidades, que han implantado con éxito modelos más flexibles, adaptados a las necesidades -y realidades- del nuevo alumnado.

Estudiar en horario de mañana, tarde o noche; de manera presencial, semipresencial o a distancia, con una metodología online que permite a los estudiantes establecer sus propios horarios. Las opciones son infinitas ya que el objetivo, remarcan desde el sector de la docencia, es ofrecer a los estudiantes las máximas facilidades para que puedan compatibilizar los estudios con otras responsabilidades, como el trabajo o la familia.

Por demanda o por necesidad

Entre los factores que impulsan la reconversión profesional destacan la demanda de perfiles especializados en ámbitos emergentes, como el entorno digital, o simplemente el deseo de redefinir la trayectoria y cambiar de sector, ya sea por vocación, oportunidad o necesidad. Y en este escenario, las alternativas par conseguirlo son infinitas: grado medio, superior o universitario, estudios de postgrado, másteres o titulaciones con duraciones más reducidas, con formaciones que van desde los seis meses hasta los dos años.

Esa fue la alternativa que utilizó David Gómez, un valenciano de 33 años que actualmente trabaja como quiromasajista en un hotel de Paterna. Su currículum académico lo definía como técnico administrativo desde hace más de una década, cuando completó la FP. Sin embargo, su verdadera vocación le vino hace poco más de un año, cuando se matriculó en un curso de quiromasajista que le ha permitido cambiar de trabajo.

Aunque es consciente de que todavía es pronto, ya sueña con montarse una clínica donde atender a sus propios clientes. Por eso no descarta ampliar su formación con nuevas titulaciones "de osteopatía, quiropráctico o masaje deportivo, para poder ofrecer un servicio más integral".

De alumno a maestro

Albert Torregrosa (37 años) también es ejemplo de esta tendencia. Graduado en Ingeniería Agrónoma en la Universitat Politència de València, hace más de un lustro que se dedica a dar clases. "Me di cuenta de que la docencia iba más con mi forma de entender el mundo que el tema empresarial", explica este este valenciano que cuenta que hace una década se decantó por la ingeniería "porque quería estudiar algo de ciencias y esa es la que más me encajaba". Aunque completó sus estudios en 2015, "nunca llegué a ejercer de agrónomo".

Fue un año después cuando vio claro que su futuro estaba ligado a la docencia. "Mis padres son profesores y el tema de la enseñanza ha estado muy presente toda mi vida", afirma. Así, tras sacarse varios títulos se matriculó en un máster en Florida Universitaria "porque trabajaba por las mañanas y necesitaba que las clases fueran por las tardes". Un título que le ha permitido alcanzar su meta, la de ser profesor de Matemáticas y Física y Química en un centro concertado de València, donde imparte clases a alumnos de secundaria y bachiller.

"Si te equivocas y cambias de camino, no pasa nada"

Otro cambio significativo es el de Amalia Aragón. Con apenas 26 años, esta valenciana ha pasado de trabajar en un estudio de doblaje y gestión de contenidos como técnica a estudiar el Grado en Psicología en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Me gusta mucho mi trabajo. Pero sentía que era una profesión a la que no quería dedicarme toda la vida, entre otras cosas porque es un trabajo muy precario", admite. A pesar de su corta edad, su vida siempre ha estado muy ligada a la formación.

Amalia Aragón, técnica en un estudio de doblaje y estudiante de psicología. / A.P.

Comenzó estudiando Ingeniería Forestal y en segundo se cambió a Ingeniería de Telecomunicaciones y ADE. Una decisión que tomó influenciada por su experiencia familiar. "Todos mis primos son ingenieros y me insistían en la idea de que con esa carrera se vive muy bien. Llegué a creer que era lo que se esperaba de mí, aunque no era así", recuerda. Pronto comprendió que ese camino no era el suyo, por lo que decidió cursar el Grado Superior de Audiovisuales, atraída por su enfoque práctico.

Elegir con más criterio

Aunque disfruta de su trabajo actual, siente que su futuro está ligado a la psicología, especialidad por la que empezó a interesarse durante una etapa de remordimientos, por sentir de algún modo que no había cumplido con lo que se esperaba de ella. Inicalmente descartó estudiar el grado porque pensaba que no servía para memorizar teoría, pero finalmente decidió matricularse en la UOC. "Pensé que si iba a volver a invertir tiempo en estudiar, tenía que ser en algo en lo que realmente me viera".

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Tres años después, defiende que volver a las aulas en la edad adulta le ha permitido elegir con más criterio. "Cuando eres mayor ya te conoces mejor y sabes qué te llena de verdad. Con 18 años es muy difícil decidir a qué quieres dedicarte toda la vida. Si te equivocas y cambias de camino, no pasa nada". Además, asegura que la experiencia ha desmontado uno de sus mayores prejuicios. "Pensaba que no valía para estudiar, pero me he dado cuenta de que, cuando algo te interesa, el esfuerzo merece la pena".