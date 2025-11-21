Bernabé llama a los cargos públicos valencianos a sumarse al "compromiso del Gobierno" contra la violencia de género y el negacionismo

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana organiza y participa en cerca de una quincena de actos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra el próximo día 25. Este mismo viernes, en la Estación del Norte de València, dentro del programa Estación Abierta de Adif, la Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la mujer ha organizado la exposición Imagen y palabra para crear conciencia. Esta muestra consiste en una selección de campañas impulsadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) del Ministerio de Igualdad, desde el año 2006 hasta la actualidad, en la que se abordan las distintas formas de violencia sobre la mujer. La exposición ha sido inaugurada por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha destacado “el compromiso firme del Gobierno en la erradicación de la violencia que se ejerce contra la mujer por el mero hecho de serlo y la lucha contra todo tipo de negacionismos”. Bernabé ha destacado que “vivimos una situación que era prácticamente impensable hace una década: hoy abiertamente se niega esta violencia por parte incluso de quienes están ostentando grandes palacios, cargos importantes en las instituciones”. Por lo tanto, ha apelado “a la responsabilidad de los cargos institucionales de esta comunidad para que se sumen a la lucha del Gobierno de España contra la violencia de género”.

Acciones del Gobierno con motivo del 25N

El acto central de las actividades conmemorativas del 25N ha sido la entrega de las distinciones Meninas 2024 y Meninas 2025, que se celebró el día 19, presidido por Bernabé, junto a la ministra Diana Morant. Con estos galardones, se ha distinguido a personas y entidades por su lucha contra la violencia de género, incluso en situaciones extremas como las de la dana, y en defensa de la igualdad.

El próximo día 24, se desplegará en la fachada de la Delegación del Gobierno las pancartas conmemorativas del 25N y se realizará el acto institucional Sillas Vacías en recuerdo a las mujeres y menores de edad asesinados durante este año, víctimas de la violencia de género. Además, este mismo día se inaugurará un Punto Violeta en el Centro penitenciario Antoni Asunción y Centro de Inserción Social Torre Espioca y se entregarán los premios a niños y niñas del concurso de postales navideñas en colaboración con las Asociaciones de Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

Fachadas color violeta

Por su parte, en la Subdelegación de Alicante se iluminará la sede con color violeta y, ya el día 25, se realizará un acto institucional. En Castellón, la sede de la Subdelegación también permanece alumbrada con color violeta desde el pasado día 17 y en ella se guardará un minuto de silencio por las víctimas y se leerá una declaración institucional el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Además de estos actos, ya se han celebrado jornadas formativas sobre el sistema VioGen y sus nuevas funcionalidades, sobre el Protocolo para la valoración y gestión policial o para dar a conocer algunos de los recursos que se prestan a las mujeres víctimas de la violencia de género por parte de los diversos organismos de la Administración General del Estado.