La jueza archiva la denuncia contra el presidente del PP de San Antonio

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Paterna ha decidido sobreseer provisionalmente y archivar la denuncia por la que se investigaba al presidente del PP de San Antonio de Benagéber, José Ramón Conejos, por supuestamente favorecer a un club de fútbol del municipio mientras él ocupaba el cargo de concejal de Deportes en esta localidad del Camp de Túria en el año 2013. En el auto, la jueza ha justificado para archivar las diligencias que no resulta «debidamente justificada la perpetración del delito denunciado». No obstante, contra esta decisión judicial, que no es firme, cabe la interposición de recurso de reforma.

El origen de la causa se encuentra en una denuncia realizada por el presidente de uno los clubes de fútbol locales, el San Antonio de Benagéber C.F., que acusaba a Conejos de utilizar su posición como responsable del área deportiva municipal para devolver un pago de 5.000 euros a otro club de la localidad, el Rayo San Antonio de Benagéber C.F, que éste debía realizar para poder utilizar el campo de fútbol municipal. De este modo, el club habría obtenido el justificante del pago para poder hacer uso de la instalación y, además, habría recuperado el dinero.

La misma denuncia recordaba que el presidente de este club era Manuel Regalado, el padre de Encarna Regalado, concejala entonces del PP también –y ahora en el grupo de no adscritos tras ser expulsada por el partido durante la moción de censura fallida contra el actual alcalde, Enrique Santafosta (AISAB), en septiembre de 2016–.

Ante esta denuncia, la jueza citó como investigados por un presunto delito de falsedad de documento público a José Ramón Conejos, Encarna Regalado y su padre, como presidente del Rayo San Antonio de Benagéber C.F.

Una vez tomadas las declaraciones, ahora la jueza ha declarado el sobreseimiento y archivo de la causa al entender que las pruebas aportadas por la acusación no son suficientes para justificar la perpetración del delito denunciado.