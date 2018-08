El acalde de Náquera ofrece una calle a cambio de un camión de bomberos

El acalde de Náquera, Damián Ibáñez, hizo una publicación en su página personal de Facebook pidiendo a «un empresario que regalara un nuevo camión de bomberos al pueblo porque el vehículo actual nos está avisando de su jubilación. A cambio del Camión, le recordaríamos para siempre con el nombre de una calle principal. Por poner unos ejemplos: calle Mercadona o calle Coca Cola», escribió en su muro con 54 reacciones, 37 veces compartido y 139 comentarios. En esa publicación, el político cuenta que «un camión nuevo vale 300.000 euros pero nos ha salido una ocasión por 90.000 que es muy difícil conseguirla por nuestros medios».

«El mecánico nos ha dicho que al vehículo le queda menos de un año de vida. Estamos en una situación límite porque ni diputación, emergencias y conselleria nos han hecho caso», dice el alcalde. El modelo que utilizan ahora tiene 36 años, es de la marca pegaso y se conocen popularmente como «egipcio» después de que el gobierno de aquel país hiciera un pedido en los años 80 a la empresa Enasa y el Ministerio de Defensa egipcio no pudiera importarlos en su totalidad por problemas de pago. Damián Ibáñez explica que «Náquera se encuentra en la entrada del parque natural de la sierra Calderona pero, a pesar de no tener un cuerpo de bomberos, organizamos un grupo de 24 voluntarios que pertenecen a la protección civil y, siempre que hay un fuego en nuestro pueblo o en los del alrededor, acuden a los cinco minutos. Es mejor tener este tipo activos antes que esperar a que llegue el cuerpo de bomberos a la media hora, cuando el fuego está descontrolado», aclara. El acalde de Náquera todavía no ha recibido ninguna llamada para hacerse cargo del coste del camión pero «confío en que a lo largo del año, algún empresario con anhelos de solidaridad nos ayude a preservar la naturaleza con su aportación económica». El vehículo que piden ahora, de segunda mano, es un Mercedes Benz modelo Unimog del año 2007 con depósito de agua de 3. 500 litros y cabina para seis ocupantes que se encuentra en A Coruña.Sobre la intención de poner el nombre de una calle a la persona que pague el vehículo, Damián Ibáñez asegura «que lo acordaríamos con el empresario. La zona donde tenemos pensado colocar esta calle es en un lugar de ocio que vamos a construir en unos huertos que hay detrás del ayuntamiento», concluye.