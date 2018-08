Bétera invertirá un millón de euros en reformar calles y edificios

El pleno del Ayuntamiento de Bétera ha aprobado una modificación de crédito de cerca de 600.000 euros con los que el consistorio realizará varios proyectos de mejora tanto en las calles como en edificios públicos del municipio, así como una importante intervención en la entrada de Bétera por Godella.

La primera gran inversión será de 287.389 euros. Con esta cantidad se renovarán aceras y pavimentarán calzadas en mal estado en calles del casco urbano de Bétera. Además se invertirán 312.611 euros en realizar obras de mejora en la carretera de entrada de Bétera por Godella. Tal y como explicó la concejal de Urbanismo, Neus Sánchez, "en este acceso al pueblo cuando llueve se crea una gran balsa de agua, por eso se tienen que realizar obras de canalización de agua que se completarán con el soterramiento de postes eléctricos y nuevo

asfaltado".

Otros 150.000 euros irán destinados al arreglo de las calles del sector R-1 o lo que es lo mismo, las calles de la urbanización situada justo detrás del centro de salud de Bétera donde las raíces de los árboles han levantado las aceras y el pavimento de las calles.Sánchez añadió que "no solo se repararán las aceras si no que retirarán los árboles y se sustituirán por otro tipo de arbolado que no cause perjuicio a los peatones y vehículos que circulan por la zona".