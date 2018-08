'Alfàbegues' sin récord, pero ecológicas

Las alfàbegues que desfilarán mañana miércoles en las fiestas de Bétera no obtendrán un récord por su altura, pero sí que tendrán un punto especial: serán totalmente ecológicas. Es decir, para cultivarlas no se ha empleado ningún tipo de pesticida. Así lo aseguró el maestro alfabeguer, Ramón Asensi: «De los 20 años que llevo cultivándolas para la fiesta es el primero en que no he tenido que lanzar ningún pesticida, ya que no ha habido ni pulgón, ni mosca, ni nada de nada». «La gente se las puede comer si quiere», llegó a bromear.

Asensi explicó que este último año no ha sido excesivamente caluroso –pese a la ola de calor de los últimos días–, motivo por el que las alfàbegues no han crecido tanto. «No ha hecho el calor de otros años, pero las albahacas están bien, están sanas y eso es lo que importa», recalcó.

Este año, en el huerto de «Manolo el Morquero» se han cultivado un total de 44 alfàbegues, además de las 30 del cementerio. De todas ellas, 16 se han quedado en Bétera para que mañana miércoles 15 de agosto defilen en la tradicional rodà de les alfàbegues. Las otras 58 han sido enviadas como obsequio a distintos organismos como el Ayuntamiento de València, el Palau de la Generalitat, las Corts Valencianes, otros ayuntamientos e incluso el hospital Arnau de Vilanova.

A las alfàbegues de este año todavía les queda un día para crecer antes de su gran cita, pero ya está claro que no alncanzarán una altura récord. Antes, durante esta mañana se realizará el sorteo de las plantas que corresponden a cada obrera soltera, mientras que esta misma tarde serán vestidas y decoradas para la ocasión. Mientras tanto, festeros y vecinos cuentan las horas para que estas plantas que miran hacia el cielo tomen una vez más las calles de Bétera.