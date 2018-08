La policía local de Vilamarxant se queda sin jefe dos semanas en plenas fiestas

El alcalde de Vilamarxant, el socialista Jesús Montesinos, ha reconocido a Levante-EMV que esta población valenciana va a estar sin jefe de la policía local un par de semanas en el mes de agosto tras cesar de su cargo el mando que ejercía la jefatura y acabar su comisión de servicios. Asimismo, no ha sido posible sustituirlo por estar de vacaciones otro oficial que se reincorporará el próximo lunes para asumir el cargo de forma temporal.

Para el Partido Popular, «el alcalde y su equipo de gobierno se han extralimitado en sus funciones al asumir una responsabilidad que no les corresponde». Además ha habido «una falta de previsión absoluta al marcharse el que era el anterior responsable de la Policía Local a su anterior destino al cumplirse los dos años de la Comisión de Servicio y no prever su reemplazo». Los populares lamentan que el pueblo se haya quedado sin jefe en unos días en que Vilamarxant «acoge y duplica su población y se celebran sus fiestas patronales».

Por su parte, Montesinos explicó que no era viable prolongar la jefatura al intendente anterior y que se comprometió con el segundo oficial a que disfrutara de sus vacaciones en agosto. En estos días, «como máximo responsable político -nunca técnico ni policial-, los agentes me han ayudado a llevar esta situación con la máxima profesionalidad, y pese a estar en fiestas, el servicio al ciudadano no se ha resentido». El alcalde anunció que a medio plazo se van a convocar dos plazas de oficial e inspector para cubrir la jefatura dado que 5 agentes de segunda actividad van a jubilarse pronto.