Podemos pide la reprobación del alcalde de Riba-roja

El portavoz de Podemos Riba-roja Rubén Ferrer emitió ayer un comunicado en el que anuncia que su formación ha pedido que el próximo pleno municipal repruebe al alcalde socialista Robert Raga, tras haber sido condenado en 2013 por la Audiencia Provincial, por un delito de injurias a una vecina de esta localidad. Según Ferrer, el fallo «es demoledor contra el alcalde» y revela un comportamiento «altanero, desafiante y agresivo» (tal como indica la sentencia)», en este caso contra una mujer que les llamó la atención «por invadir, mientras cazaba, su propiedad privada».Raga, por su parte, consideró «inaudito» que Podemos «utilice una sentencia de hace 5 años para tratar de destruirme». El munícipe reconoció que en 2013 fue condenado a pagar una multa de 60 euros. «Aunque en realidad, -relató- fue uno de mis dos acompañantes quien respondió a esta vecina que previamente nos había insultado por entrar en su campo que no estaba si vallado ni señalizado». Los otros dos compañeros de Raga, «declararon a la juez que yo no hablé siquiera, pero aún así, me condenaron; y 5 años después, Podemos usa esa sentencia para tratar de desacreditarme», dijo.