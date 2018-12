El Hospital de Llíria tendrá más recursos por un despiste en la votación de las Corts

Un despiste de los grupos de las Corts en la votación de los Presupuestos de la Generalitat para 2019 ha permitido aprobar una enmienda del PP por la que se ha incluido en los objetivos de la Conselleria de Sanidad que el hospital de Llíria amplíe sus recursos en obstetricia y pediatría.

Durante el pleno de las Corts, en el que se ha llevado a cabo un centenar de votaciones para aprobar finalmente la ley de Presupuestos, el presidente de las Corts, Enric Morera, ha dado paso a una votación diciendo: "Señorías, comienza la reunión", un error que ha corregido enseguida: "Ay, la votación".

El lapsus de Morera ha provocado las risas de los diputados pero también algunos despistes, pues solo han votado 71 de los 95 parlamentarios presentes en el hemiciclo, y de estos, 41 lo han hecho a favor (los del PP y de Ciudadanos) y 30 en contra, con lo que ha quedado aprobada la enmienda del PP.

La bancada popular ha aplaudido la aprobación de la enmienda e incluso algunos diputados se han puesto en pie, como la portavoz, Isabel Bonig.

La portavoz adjunta de Compromís Mireia Mollà ha pedido la palabra "por una cuestión de orden" y ha explicado que Morera no ha acabado de decir la frase "comienza la votación", por lo que no han votado todos los diputados.

El presidente de las Corts le ha aclarado que sí que ha dicho que comenzaba la votación, y por tanto esta se ha producido, aunque ha añadido que puede entender que se haya producido una "confusión".

También ha pedido la palabra el portavoz socialista, Manuel Mata, para afirmar que el president "no ha dicho 'comienza la votación'", ante lo que Morera ha aseverado que "este tema ha quedado resuelto".

"Puedo asumir que, efectivamente, me he confundido, pero inmediatamente he dicho que comienza la votación; se ha producido la votación y no hay vuelta de hoja", ha indicado Morera, ante los aplausos de la bancada popular y las protestas de otros grupos.