Impulsan una candidatura independiente en Benaguasil para las municipales

El empresario Vicente Valls será candidato a la alcaldía de Benaguasil en mayo pero no por el PSPV sino por Millorem Benaguasil, una formación independiente. Valls se postuló hace unos meses como alcaldable socialista sin embargo hace unas semanas decidió darse de baja del partido y dimitir de la ejecutiva donde figuraba como vocal.

En su Facebook, Valls explica: «Me postulo a candidato en un partido junto la gente que está conmigo en esta andadura de política local, hemos decidido que se pueden defender mucho mejor los intereses de nuestros vecinos sin tener que pertenecer a ninguna sigla política. Que nadie nos confunda. Que las noticias que arroja el PP en sus perfiles sobre mi persona no son ciertas. Quiero encabezar un partido donde se trabaje para llevar a cabo la mejor gestión y eficacia para nuestros vecinos», subraya. «Esto no es cuestión de derechas ni de izquierdas, por supuesto que me presentaré a las elecciones de mayo», finaliza.