"Hay que impulsar nuestra área empresarial para ser una de las más importantes de España"

Accedió hace cuatro años a la alcaldía de Riba-roja de Túria gracias a un pacto con Compromís y EUPV tras 20 años de gobierno del PP. Tuvo que hacerlo en minoría tras no entenderse con Riba-roja Puede, con quien ha mantenido un agrio enfrentamiento estos cuatro años. El socialista Robert Raga, ahora con mayoría absoluta, se muestra exultante y, a la vez, conciliador. «No lo esperábamos. Ha sido una gran sorpresa», admite.

P Ha pasado de ser segunda fuerza y tener que gobernar en coalición y en minoría a obtener la mayoría absoluta. ¿Cómo se siente?

R Me siento muy agradecido y un poco abrumado por los resultados dado que no esperábamos un respaldo tan grande. Sí que pensábamos que podíamos avanzar, pero no con tanta fuerza. Tenemos ahora una gran responsabilidad.

P ¿Qué retos tiene ahora?

R Tenemos que impulsar el área logística y sus empresas. Hay que fortalecer el área empresarial junto a Cheste y Loriguilla para ser una de las más importantes de España. Es muy importante, en ese sentido, el trabajo con la Generalitat para impulsar el Corredor Mediterráneo. También son claves la protección del Parc Natural del Túria y la movilidad y el urbanismo para reducir el transporte particular y la emisión de dióxido de carbono.

P ¿Ha pensado ya en la primera medida a impulsar?

R La primera medida la tomaremos porque tenemos un compromiso con la educación que no pudimos acabar de cumplir en la pasada legislatura: las escoletas infantiles municipales, que tenemos en Riba-roja la más grande de toda la Comunitat Valenciana, serán totalmente gratuitas para niños de 0 a 2 años.

P ¿Tiene planes para sus exsocios de gobierno, Compromís y EUPV?

R Sí, vamos a ofrecer una colaboración honesta porque han sido parte de nuestro gobierno estos últimos cuatro años. Tenemos una mayoría y una responsabilidad elevada, pero tenemos máximo respeto por el trabajo de Compromís y EUPV, pero también por Ciudadanos. Haremos conversaciones con todas las opciones políticas. Primero con los que han sido nuestros socios de gobierno, Compromís y EUPV, y después con el resto, por si hay alguna formación que se quiera unir.

P ¿Se refiere a Riba-roja Puede?

R Hay fórmulas de colaboración para que entre todos decidamos lo mejor para Riba-roja y repito: haremos conversaciones con todas las formaciones políticas. Estoy seguro de que habrá un buen entendimiento.