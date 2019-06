"Calculo que a finales de agosto o principios de septiembre la desnitrificadora estará en marcha"

Tras cuatro años de gobierno –al principio con EUPV y después con Compromís–, Salva Torrent (PSPV) ha revalidado, ahora con mayoría absoluta, la alcaldía. Al acabar el mandato serán ya 44 años con alcaldes socialistas en l'Eliana.

Segundas elecciones a las que se presenta y se ha superado: Mayoría absoluta. ¿Cómo se siente?

Muy contento. Creo que la última legislatura ha sido complicada por la fragmentación del voto, la falta de efectivos en la administración y la propia normativa de la regla de gasto del Gobierno estatal. Aún así, ha sido la legislatura con más inversión de la historia de l'Eliana con ocho millones en obra pública y hemos abierto la luz para resolver dos problemas históricos como el polígono y la desnitrificadora. Estoy muy agradecido a los vecinos, sé que es una gran responsabilidad y espero devolver la confianza que han depositado en nuestra candidatura.

El Ayuntamiento de l'Eliana siempre ha estado gobernando por el PSPV. ¿Suponía eso una presión añadida?

No, no me he sentido presionado. Vamos a cumplir 44 años de gobierno socialista en l'Eliana, lo que quiere decir que ha habido un buen trabajo y unos buenos candidatos. Yo estaba muy tranquilo con el trabajo que hemos hecho.

Durante el último tramo del pasado mandato tuvo el apoyo de Compromís. ¿Cuenta con su concejala en esta nueva legislatura?

Ahora mismo estamos configurando las delegaciones y hemos empezado con los nueve concejales del PSPV, pero mi idea es invitar a los partidos de progreso, y Compromís lo es. Si en aquel momento nos dio su confianza creo que sería bueno también contar con ellos cuando no se les necesita.

¿Cuál es la prioridad de l'Eliana ahora mismo?

Presentamos un programa muy ambicioso que tenemos que cumplir. Primero tenemos que aprobar la tarifa que dará el agua de calidad a los vecinos y vecinas de l'Eliana, y también habrá que dar el último impulso al polígono industrial para que las cuatro o cinco empresas que han solicitado entrar en él ya puedan asentarse allí.

¿Cuándo tendrán los vecinos de l'Eliana agua sin nitratos en sus grifos?

Llegamos a un acuerdo con Acuamed para abrir la desnitrificadora y ahora faltan los últimos flecos. El expediente lo tiene ahora Intervención, que está fiscalizándolo para aprobar después las tarifas. Una vez se constituya el primer pleno el 15 de junio convocaremos rápidamente otro para aprobar esas tarifas. Se publicará en el BOP y habrá un mes de plazo para presentar alegaciones. Calculo que a finales de agosto o principios de septiembre ya estará en marcha la desnitrificadora.