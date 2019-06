Compromís liderará un nuevo cuatripartito en la Pobla

Los representantes de Compromís, PSPV, CUPO y Contigo han llegado a un acuerdo de gobierno en la Pobla de Vallbona por el que Josep Vicent Garcia (Compromís) repetirá como alcalde. A día de hoy tan solo falta la ratificación de las bases del PSPV para que se proceda a firmarlo, según confirmaron tanto Garcia como la portavoz socialista, Regina Llavata. De hecho, incluso ya se tiene previsto que la rúbrica del documento con el que se conformará la nueva ejecutiva vallbonense se lleve a cabo mañana jueves.

El nuevo gobierno de la Pobla de Vallbona contará de este modo con 12 concejales, uno más de los 11 necesarios para obtener la mayoría absoluta en el pleno, de los que 7 serán de Compromís y 3 del PSPV, mientras que los otros dos serán Juan Aguilar, de CUPO, y Jaime Ruix, de Contigo. En la oposición quedarán los 6 del PP, 2 de Ciudadanos y uno de Vox.



Discrepancias en el PSPV

No obstante, no todos los concejales que conformarán el pleno serán los que salieron elegidos el pasado 26 de mayo. Los números 2 y 3 del PSPV, Juan Pedro Serrano y Noemi Morales, han presentado sus renuncias cuando ni siquiera ha empezado el mandato, lo que generó incertidumbre a lo largo de las negociaciones. Su lugar lo ocuparán los siguientes en la lista socialista, José Miguel Tomás –que ya formó parte del último cuatripartito– y Rebeca Pizarro.

Al parecer, según ha podido saber este periódico, Serrano y Morales habrían pedido que Llavata no continuara como líder de los socialistas en la Pobla de Vallbona al no haber conseguido mejorar los resultados del partido en las últimas elecciones municipales, a lo que la candidata no habría accedido. Por su parte, Llavata explicó a este diario que las dimisiones han sido provocadas «por discrepancias internas que se han producido durante el análisis de los resultados de las últimas elecciones». «Tenían una visión de futuro del partido diferente y ya no se sienten cómodos en este proyecto», añadió la dirigente. Llavata lamentó la decisión tomada por los que debían ser sus principales apoyos en la corporación y reiteró su confianza en Tomás y Pizarro, que sí tomarán posesión de sus actas.