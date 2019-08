El patrocinio de un club de alterne de los 'bous' de Nàquera desata la polémica

Toros y mujeres ligeras de ropa, una combinación más propia de una canción de Manolo Escobar de otra época pero que hoy en día, y más en un folleto de unos festejos que cuentan con subvenciones municipales, no pasan el filtro de la publicidad no sexista. El tríptico corresponde a la guía taurina de los bous de Nàquera que se celebraron entre los días 22 y 24 de agosto. A la Penya Taurina de Nàquera –una de las tres con las que cuenta el municipio– no se le ocurrió otra cosa que anunciar en su folleto un conocido club de alterne de Catarroja.

Por si la publicidad no fuera lo suficientemente explícita, junto a los horarios de los distintos festejos se adjuntan imágenes de mujeres en ropa interior o junto a una barra «pole dance» con mensajes como «encuentros sexuales privados» y teléfonos para contratar los servicios. Eso sí, sin olvidar un par de cuernos para que aquel que vea el folleto sepa que realmente lo que se promociona no son las citas privadas sino los bous al carrer.

Una vecina presentó el pasado viernes una denuncia ante la Concejalía de la Mujer e Igualdad de Nàquera, por registro de entrada, tras encontrarse uno de estos trípticos con publicidad sexista en el horno al que acude cada día. En la queja advertía que la guía taurina con «imágenes denigrantes de la mujer» se había repartido por diferentes establecimientos del municipio.

«En ese momento el concejal de fiestas no sabía nada, pero en cuenta tuvimos conocimiento a través de esta vecina se habló con el presidente de la peña taurina para que se retiraran todos los carteles y no se repartiera ningún folleto», sostiene Damián Ibáñez, alcalde Nàquera. Es más, según asegura apenas «se pegaron cuatro carteles en cuatro bares pero los trípticos no se llegaron a repartir».

Asimismo, el Front Abolicionista del País Valencià, que aboga por erradicar la prostitución y defender los derechos de las mujeres, denunció los hechos ante el observatorio de la publicidad no sexista. De igual modo, desde el Colectivo Feminista de Dones de Moncada se instó también a la concejalía de bienestar social de Nàquera para que retiraran dicha publicidad sexista de las calles.

Por su parte, Milagros C. Benlloch, concejal portavoz de Unidos por Nàquera quiso dejar claro que «desde nuestro grupo municipal denunciamos y rechazamos la mala praxis de la Penya Taurina de Nàquera en la gestión de su publicidad en las fiestas». Así, el consistorio se muestra en desacuerdo a que «se utilice el dinero público para promocionar los festejos de animales, entre ellos 'los bous al carrer', y que además en el folleto se promocione un club de alterne de Catarroja con espectáculo porno en vivo,, detallando la dirección».



Adoptar medidas correctoras

A raíz del malestar generado entre vecinos del municipio, la portavoz de Unidos por Nàquera ha solicitado que se adopten las medidas correctoras para «evitar manchar el nombre de nuestro pueblo», al considerar los hechos «de máxima relevancia al atentar contra la dignidad de la mujer». Entre dichas medidas estaría que el ayuntamiento retirara a la citada Penya Taurina «todo el apoyo de recursos materiales y económicos públicos durante esta legislatura».

«Si eso es impartir cultura a la sociedad del presente y futuro, que baje san Pedro y nos aclare las mentes», sostiene Benlloch sobre el hecho de promover festejos taurinos y clubs de alterne.